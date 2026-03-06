Unión La Calera recibió una decisión por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, producto de la acusación de Everton y Cobresal de que el elenco cementero alineó seis extranjeros en los duelos contra ellos. Ambos elencos pedían la victoria por 3-0 frente a los caleranos por secretaría.

El caso que estaba en entredicho era el del jugado argentino Axel Encinas. Desde el cuadro de la quinta interior aseguraban que el futbolista pertenecía al equipo de proyección, mientras que Ruleteros y Albinaranjas reclaman que es un jugador profesional y que cuenta como un extranjero más en cancha.

La decisión del Tribunal de Disciplina de la ANFP con U La Calera

El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió quitarle los seis puntos a Unión La Calera para dárselos a Everton y Cobresal con victorias por 3-0 en ambos partidos.

“En relación a las denuncias interpuestas por los clubes Everton y Cobresal en contra del club Unión La Calera, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina en sesión efectuada el día de hoy, resolvió, en votación dividida, acoger las mismas y resolver que en relación a los partidos disputados por Unión La Calera, contra los clubes Everton y Cobresal los días 2 y 9 de febrero del presente respectivamente, se declara ganador a estos últimos de los respectivos partidos por el marcador de 3 x 0 en cada uno de ellos, todo conforme a lo dispuesto en el artículo 31°, inciso primero, de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División, Temporada 2026.}

Se deja constancia que la votación fue de cuatro votos por acoger las denuncias y dos por rechazarlas.

La sentencia fundada será notificada próximamente, momento en que comenzará a regir el plazo contemplado en el artículo 51° del Código de Procedimiento y Penalidades”, señaló el organismo a través de un comunicado.

La Calera había vencido por 1-0 a Everton y por 3-1 a Cobresal, por lo que pierde puntos importantes que lo acercan a los últimos puestos de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026.

¿Cómo queda U La Calera en la tabla del Campeonato Nacional?

Con esta decisión del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Unión La Calera pasa del cuarto al último lugar de la tabla de posiciones, quedando con apenas tres puntos y una diferencia de gol de -6.

Everton sale del fondo y se instala 12° con seis unidades, mientras que Cobresal llega al tercer puesto con 10 puntos.