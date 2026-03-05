Deportes Concepción y Ñublense juegan este viernes 6 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido por la señal de TNT Sports Premium y HBO Max.
El León de Collao llega a este encuentro tras vencer a domicilio a Coquimbo, el cual se convirtió en su primer triunfo en lo que va del torneo. Por su parte, los chillanejos vienen de caer en condición de local ante la Universidad Católica.
¿Quién transmite en vivo Concepción vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026?
- TV: TNT Sports Premium.
- Streaming: TNT Sports en MAX.
- Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan Concepción vs Ñublense?
- Fecha: Viernes 6 de marzo
- Hora: 20:30 horas
- Estadio: Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción
Árbitros del partido entre Concepción vs Ñublense
- Árbitro: Cristián Garay
- 1er asistente: Cristian Cerda
- 2do asistente: Víctor Pasmiño
- Cuarto árbitro: Mario Salvo
- VAR: Reinerio Alvarado
- AVAR: Rodrigo Rivera
El XI de Concepción vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026
Posible formación: César Dutra; Ariel Cáceres, Diego Carrasco, Norman Rodríguez, Javier Rojas; Nelson Sepúlveda, Yonatan Rodríguez, Jorge Henríquez, Leonardo Valencia; Ignacio Mesías y Joaquín Larrivey. DT: Patricio Almendra.
El XI de Ñublense vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Franco Rami, Matías Plaza e Ignacio Jeraldino. DT: Juan José Ribera.
Minuto a minuto de Concepción vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026
