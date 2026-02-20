Concepción logró un agónico empate 1-1 ante Cobresal en el estadio Ester Roa Rebolledo por la Fecha 4 del Campeonato Nacional 2026. Los lilas consiguieron su primer punto en la competición y salen del fondo de la tabla de posiciones.

Los Mineros perdieron la posibilidad de quedar como líderes del torneo (tienen 7 unidades), aunque quedan a solo un punto de esa posición de privilegio que actualmente ocupa Ñublense (8).

Los goles de Concepción vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026

Concepción tuvo la gran oportunidad de convertir la apertura de la cuenta en este partido, ya que en los descuentos del primer tiempo tuvieron un penal por infracción sobre Leonardo Valencia. No obstante, Carlos Escobar se encontró con una gran tapada del arquero Alejandro Santander.

En el complemento llegaron los goles: Steffan Pino convirtió para Cobresal en un tanto que fue revisado en el VAR por una posible falta en el ataque previo del León de Collao. Sin embargo, el juez desestimó esa incidencia y validó el tanto.

Cuando todo era tristeza en el público dueño de casa, llegó un tremendo disparo de fuera del área de Jorge Henríquez que terminó convirtiéndose en la igualdad definitiva del compromiso en los 90+1′.

Estadísticas de Concepción vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026.