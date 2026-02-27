Coquimbo Unido y Deportes Concepción se miden este sábado en el estadio Franscisco Sánchez Rumoroso por la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026, en un duelo clave para ambos elencos, aunque uno en la lucha por la parte alta y el otro por escapar del fondo.

El actual campeón del fútbol chileno tiene seis puntos, tres menos que los líderes Huachipato y Colo Colo, por lo que un triunfo los deja insertos en la lucha por acceder a la cima de la Liga de Primera. Eso sí, vienen de una derrota con U Católica, por lo que buscan reponerse de ese golpe.

El León de Collao apenas lleva un punto en el torneo después del empate de la semana pasada contra Cobresal en el Ester Roa. Jorge Henríquez les permitió rescatar esa unidad con un golazo en los descuentos y esperan que sea el envión para mejorar la campaña. La mala noticia es que tienen la baja de Joaquín Larrivey, quien cumple su última fecha de suspensión tras ser expulsado en el clásico penquista frente a U de Concepción.

¿Qué canal transmite Coquimbo vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026?

Para ver el partido de Coquimbo vs Concepción debes acceder a TNT Sports Premium en TV cable y TNT Sports en HBO Max en streaming, señales que transmiten de forma exclusiva el Campeonato Nacional 2026.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026?

Coquimbo vs Concepción se enfrentan este sábado 28 de febrero a las 12:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026.

Fecha: Sábado 28 de febrero

Horario: 12:00 horas.

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo)

Árbitros del partido de Coquimbo vs Concepción

Los árbitros encargados de impartir justicia en el duelo de Coquimbo vs Concepción son:

Árbitro: Diego Flores

1er asistente: Juan Serrano

2do asistente: Emilio Bastías

Cuarto árbitro: Claudio Díaz

VAR: Nicolás Gamboa

AVAR: Carlos Poblete

El XI de Coquimbo vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Posible formación: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Manuel Fernández, Benjamín Gazzolo, Sebastián Cabrera; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Benjamín Chandía, Luis Riveros, Guido Vadalá; y Lucas Pratto. DT: Hernán Caputto.

El XI de Concepción vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026

Posible formación: Cesar Dutra; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Cristian Suárez, Jorge Henríquez, Nelson Sepúlveda, Misael Dávila, Leonardo Valencia, Diego Carrasco; Ignacio Mesías y Carlos Escobar. DT: Patricio Almendra.