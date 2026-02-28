La jornada sabatina se abrió en el Puerto Pirata y tenía dos elencos que necesitaban algo de regularidad. Coquimbo Unido recibió a Deportes Concepción y era el momento preciso para acomodar piezas de cara a la Copa Libertadores, los Lilas buscndo su primera victoria en el Campeonato Nacional, pero en un escenario bastante complejo.

Sin embargo, los sureños se quedaron con un invicto de 541 días en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Los goles de Coquimbo Unido vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Mediante un tiro penal tras la revisión del Var, Leonardo Valencia definió esquinado y batió a Sánchez para el 0-1 definitivo a los 14′ de partido. Sobre el final y para detener una contra de gol, el meta coquimbano vio la roja.

Estadísticas de Coquimbo Unido vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Coquimbo Unido 0 1 Descanso : 0 1 Finalizado Deportes Concepción Sebastian Cabrera 45′

Guido Vadala 49′ Diego Sanchez 90′ Valencia 14′ Cesar 31′

Cesar 31′ Diego Carrasco 41′

Diego Carrasco 41′ Javier Rojas 45′

Javier Rojas 45′ Ethan Espinoza 89′

¿Cuándo vuelven a jugar Coquimbo Unido y Concepción?

Coquimbo Unido

🆚 Huachipato

🏟️ CAP Acero

📆 Sábado 7

🕛 12:00 horas

Concepción

🆚 U de Chile

🏟️ Estadio Nacional

📆 Lunes 9 de marzo

🕣 20:00 horas