Este sábado 28 de febrero, la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026 arranca temprano con un duelo de alto voltaje en el norte chico: Coquimbo Unido recibe a Deportes Concepción en el Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso, con inicio a las 12:00 horas de Chile.

Los Piratas, vigentes campeones del torneo, llegan en un gran momento al cotejo. Con 7 puntos en la tabla, acumulan un registro de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, siendo el empate ante Cobresal su único traspié reciente. En el último antecedente entre ambos, la denominada “Noche Lila 2026” jugada en enero, Coquimbo Unido se impuso 2-1 en el estadio Ester Roa, con goles de Benjamín Chandía y Luis Riveros. El técnico Hernán Caputto presentaría a Diego Sánchez en el arco, con Guido Vadalá y Martín Mundaca como referentes ofensivos.

Por su parte, Deportes Concepción llega en situación delicada: apenas suma 2 puntos producto de 2 empates y 2 derrotas en lo que va del torneo, siendo el último empate 1-1 ante Cobresal. El técnico lila deberá sacarle rendimiento a Aldrix Jara, su refuerzo más destacado, para intentar dar el golpe en cancha del campeón. El árbitro designado es Diego Flores Seguel.

Coquimbo Unido vs Deportes Concepción, minuto a minuto