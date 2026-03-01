Ñublense y U Católica son los encargados de cerrar la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026. Diablos rojos y cruzados se enfrentan este domingo 1 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán. El partido será transmitido a través de TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.
Los chillanejos llegan a este compromiso con dos triunfos al hilo, ambos por la mínima, ante Audax Italiano y Unión La Calera. Por su parte, la UC viene de vencer por 3-1 a Coquimbo Unido, pero aún no consigue ganar en condición de visita en lo que va del torneo, por lo que buscará romper aquella racha.
¿Quién transmite en vivo Ñublense vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026?
El partido entre Ñublese y U Católica será transmitido en televisión a través de TNT Sports Premium y vía streaming a través de TNT Sports de HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium.
- Streaming: TNT Sports en MAX.
¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs U Católica?
Ñublense vs U Católica se enfrentan este domingo 1 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán.
- Fecha: Domingo 1 de marzo
- Hora: 20:30 horas
- Estadio: Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún
Árbitros del partido entre Ñublense vs U Católica
- Árbitro: Fernando Véjar
- 1er asistente: Edson Cisternas
- 2do asistente: Aldo Gómez
- Cuarto árbitro: Manuel Vergara
- VAR: Juan Lara
- AVAR: Carlos Venegas
El XI de Ñublense vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Nicola Pérez; Diego Céspedes, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Alex Valdés, Ignacio Jeraldino y Matías Plaza. DT: Juan José Ribera.
El XI de U Católica vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Vicente Bernedo; Tomás Asta-buruaga, Branco Ampuero, Juan Díaz, Cristián Cuevas; Gary Medel, Jimmy Martínez, Diego Corral Matías Palavecino, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.
Minuto a minuto de Ñublense vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026
- Estadísticas de equipos
