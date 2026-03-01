Ñublense y U Católica son los encargados de cerrar la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026. Diablos rojos y cruzados se enfrentan este domingo 1 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán. El partido será transmitido a través de TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

Los chillanejos llegan a este compromiso con dos triunfos al hilo, ambos por la mínima, ante Audax Italiano y Unión La Calera. Por su parte, la UC viene de vencer por 3-1 a Coquimbo Unido, pero aún no consigue ganar en condición de visita en lo que va del torneo, por lo que buscará romper aquella racha.

¿Quién transmite en vivo Ñublense vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026?

El partido entre Ñublese y U Católica será transmitido en televisión a través de TNT Sports Premium y vía streaming a través de TNT Sports de HBO Max.

Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs U Católica?

Ñublense vs U Católica se enfrentan este domingo 1 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán.

Árbitros del partido entre Ñublense vs U Católica

El XI de Ñublense vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Nicola Pérez; Diego Céspedes, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Alex Valdés, Ignacio Jeraldino y Matías Plaza. DT: Juan José Ribera.

El XI de U Católica vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Vicente Bernedo; Tomás Asta-buruaga, Branco Ampuero, Juan Díaz, Cristián Cuevas; Gary Medel, Jimmy Martínez, Diego Corral Matías Palavecino, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Minuto a minuto de Ñublense vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Atlético Ñublense Sin Comenzar Universidad Católica Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos UNI 1 – 0 ATL 09/10/2025 ATL 1 – 1 UNI 08/03/2025 UNI 2 – 1 ATL 28/07/2024 ATL 1 – 0 UNI 23/02/2024 ATL 1 – 2 UNI 26/08/2023

