Este viernes 6 de marzo arranca la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026 con un duelo de motivaciones opuestas: Deportes La Serena recibe a Unión La Calera en el Estadio La Portada, a las 18:00 horas de Chile. Dos equipos que vienen de ganar y que buscan consolidar sus respectivos objetivos en la tabla.

Los Papayeros del técnico Felipe Gutiérrez marchan 14.° con 5 puntos, y llegan con la moral por las nubes tras conseguir su primera victoria del torneo, el 1-0 sobre Cobresal en El Cobre. Sin embargo, tienen un déficit preocupante: son el único equipo del torneo que no ha marcado ningún gol en los segundos tiempos, mostrando una caída física notable en los complementos. La Portada debe convertirse en un fortín si quieren seguir sumando.

Los Cementeros llegan en su mejor momento de la temporada: son 3.° con 9 puntos, vienen de golear 3-0 a Audax Italiano en la Fecha 5 y tienen como objetivo escalar hasta la cima. Su registro goleador es impresionante: 7 goles a favor y solo 3 en contra en 5 partidos.

La Serena vs U La Calera, minuto a minuto