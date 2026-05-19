Datos Clave El origen del caos: Los incidentes se desataron en la galería norte del Estadio Santa Laura tras la goleada 5-1 sufrida ante Palestino, justo después del cambio del volante Joan Orellana. Grave acusación: Según el relato de testigos y el comunicado de la hinchada, parientes de los futbolistas reaccionaron con golpes y lanzamiento de líquidos calientes ante las críticas desde la tribuna. Ultimátum a la dirigencia: La agrupación “Los Papayeros” exigió la desvinculación inmediata de Jeisson Vargas y Joan Orellana, advirtiendo que “si no es por las buenas, será por las malas”.

Un escenario de máxima hostilidad extrafutbolística sacude los cimientos institucionales de Deportes La Serena en medio de una compleja campaña en el Campeonato Nacional 2026. Tras registrarse una inapelable caída el pasado viernes en la capital, la interna del conjunto granate se encendió de forma dramática a raíz de una grave denuncia pública emanada por la hinchada organizada del club. Los graves desórdenes, que incluyeron acusaciones de agresiones físicas en los sectores de galería, rompieron los canales de comunicación entre la parcialidad y el plantel, derivando en un directo ultimátum hacia la regencia para rescindir los contratos de dos futbolistas profesionales.

¿Por qué los hinchas de La Serena exigen la salida de Jeisson Vargas y Joan Orellana?

La crisis estalló tras la publicación de un enérgico comunicado por parte de la barra “Los Papayeros”, quienes acusaron formalmente a los familiares directos de Joan Orellana y del ex Universidad de Chile y Universidad Católica, Jeisson Vargas, de atacar físicamente a las fanáticas del cuadro de la Cuarta Región que se encontraban en el Estadio Santa Laura presenciando la goleada 5-1 ante Palestino.

“Queremos manifestar nuestro total repudio y descontento frente a los hechos ocurridos el día viernes en el estadio Santa Laura, en que familiares de Joan Orellana y Jeisson Vargas atacaron a mujeres hinchas de nuestro club por el hecho de una puteada o crítica a estos jugadores por el mal rendimiento en este campeonato”, disparó la facción organizada en su misiva digital.

Según los antecedentes detallados por el diario local El Día, el altercado se produjo inmediatamente después de que el director técnico Felipe Gutiérrez sustituyera a Orellana en el terreno de juego. Las críticas de la parcialidad visitante provocaron la airada reacción del entorno familiar de los deportistas, desatando una trifulca que, según testigos presenciales, incluyó “golpes de puño, lanzamiento de líquido caliente e incidentes que incluso continuaron fuera del estadio”, donde además se reportó la sustracción temporal de pertenencias.

La dura advertencia de “Los Papayeros” en el entrenamiento granate

La gravedad del asunto escaló durante la jornada del lunes, cuando integrantes de la barra se apersonaron de forma directa en las dependencias del complejo deportivo de Deportes La Serena. En el lugar, junto con manifestar su descontento con el actual proyecto institucional que los tiene 12° en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, procedieron a colgar un lienzo con la consigna: “Orellana-Vargas, la mujer se respeta”.

La facción enfatizó que “el jugador profesional debe saber convivir tanto con el aplauso como con la crítica”, lanzando una severa advertencia a la plana mayor de la institución en caso de no tomar medidas drásticas de forma inmediata con ambos futbolistas, quienes de momento no se han pronunciado sobre las acusaciones.

“No vamos a tolerar ni una falta de respeto de familiares de jugadores ni del cuerpo técnico, el hincha es el alma del club y debe respetarse. Por lo mismo, hoy nos hicimos presentes en el entrenamiento para hacer sentir nuestra voz. Pedimos sanciones y la inmediata desvinculación de los jugadores Joan Orellana y Jeisson Vargas de C.D. La Serena. Si no es por las buenas, será por las malas, porque al hincha, al club y la ciudad se la respeta”, sentenció el comunicado de la barra papayera.