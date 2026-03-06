Deportes La Serena derrotó por 3-0 a Unión La Calera en el estadio La Portada en el arranque de la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026, resultado que le permite escalar hasta la sexta posición de la tabla, con ocho unidades.

Los Papayeros están teniendo un repunte tras un inicio en falso en la competición: llevan dos victorias consecutivas y tres partidos sin perder, por lo que se ilusionan con los primeros puestos en estas primeras fechas del torneo.

Por su parte, los Cementeros perdieron la posibilidad de situarse como líderes temporales de la Liga de Primera. Se quedaron terceros con nueve puntos, pero aún con la posibilidad de perder seis de ellos por la posible infracción por jugar con seis extranjeros frente a Everton y Cobresal, situación que todavía está siendo revisada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, debido a que se analiza si el argentino Axel Encinas pertenece al Fútbol Joven.

Los goles de La Serena vs U La Calera por el Campeonato Nacional 2026

La apertura de la cuenta llegó en La Serena a los 38 minutos de juego gracias a David Escalante, con certero cabezazo tras un venenoso centro desde la izquierda de Jeisson Vargas, la figura de este equipo.

El segundo tanto llegó en los 41′ a través del formado en Colo Colo Diego Rubio, quien marcó por primera vez desde que regresó al fútbol chileno. El delantero convirtió con un gran zurdazo en el área de los caleranos.

En el segundo tiempo, los Granates sostuvieron bien la ventaja y no pasaron demasiadas zozobras ante Unión La Calera en buena parte del tiempo, aunque tenían preparado un nuevo golpe al final: el tanto de Matías Marín para la goleada definitiva en los 90+3′.

Estadísticas de La Serena vs U La Calera en el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 6
La Serena
06/03/2026 18:00
3
0
Descanso : 2 0
Finalizado
Unión La Calera
  • Gonzalo Escalante 39′
  • Diego Rubio 41′
  • Matias Marin 90′
  • Felipe Chamorro 12′
  • Federico Lanzillotta 58′
  • Bruno Gutierrez 67′
  • Yerko Leiva Lazo 6′
  • Daniel Gutierrez 52′
  • Cristian Gutierrez 58′
  • Rodrigo Caseres 72′
  • Joan Cruz 90′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 3 ‘
La Serena
Gol regular : Matias Marin
90 + 1 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Joan Cruz
90 + 1 ‘
La Serena
Sustitución entra : Cristobal Sepulveda
90 + 1 ‘
La Serena
Sustitución sale : Diego Rubio
90 + 1 ‘
La Serena
Sustitución entra : Joan Orellana
90 + 1 ‘
La Serena
Sustitución sale : Francis Mac Allister
85 ‘
Unión La Calera
Sustitución entra : Bayron Oyarzo
85 ‘
Unión La Calera
Sustitución sale : Christopher Diaz
73 ‘
La Serena
Sustitución entra : Matias Marin
73 ‘
La Serena
Sustitución sale : Felipe Chamorro
72 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Rodrigo Caseres
68 ‘
Unión La Calera
Sustitución entra : Javier Saldias
68 ‘
Unión La Calera
Sustitución sale : Cristian Gutierrez
67 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Bruno Gutierrez
64 ‘
La Serena
Sustitución entra : Nicolas Stefanelli
64 ‘
La Serena
Sustitución sale : Joaquin Gutierrez
60 ‘
Unión La Calera
Sustitución entra : Joaquin Soto
60 ‘
Unión La Calera
Sustitución sale : Camilo Moya
60 ‘
Unión La Calera
Sustitución entra : Francisco Pozzo
60 ‘
Unión La Calera
Sustitución sale : Axel Encinas
60 ‘
Unión La Calera
Sustitución entra : Joan Cruz
60 ‘
Unión La Calera
Sustitución sale : Carlos Villanueva
58 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Cristian Gutierrez
58 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Federico Lanzillotta
52 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Daniel Gutierrez
41 ‘
La Serena
Gol regular : Diego Rubio
39 ‘
La Serena
Asistencia : Jeisson Vargas
39 ‘
La Serena
Gol regular : Gonzalo Escalante
12 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Felipe Chamorro
6 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Yerko Leiva Lazo
[ +3 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Matias Marin!
[ +1 ‘ ] Amonestación para Joan Cruz.
[ +1 ‘ ] Cambio: se retira Diego Rubio y entra en su lugar Cristobal Sepulveda.
[ +1 ‘ ] Cambio: se retira Francis Mac Allister y entra en su lugar Joan Orellana.
Cambio: se retira Christopher Diaz y entra en su lugar Bayron Oyarzo.
Cambio: se retira Felipe Chamorro y entra en su lugar Matias Marin.
Amonestación para Rodrigo Caseres.
Cambio: se retira Cristian Gutierrez y entra en su lugar Javier Saldias.
Amonestación para Bruno Gutierrez.
Cambio: se retira Joaquin Gutierrez y entra en su lugar Nicolas Stefanelli.
Cambio: se retira Camilo Moya y entra en su lugar Joaquin Soto.
Cambio: se retira Axel Encinas y entra en su lugar Francisco Pozzo.
Cambio: se retira Carlos Villanueva y entra en su lugar Joan Cruz.
Amonestación para Federico Lanzillotta.
Amonestación para Cristian Gutierrez.
Amonestación para Daniel Gutierrez.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Diego Rubio!
Asistencia de Jeisson Vargas en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Gonzalo Escalante!
Amonestación para Felipe Chamorro.
Amonestación para Yerko Leiva Lazo.
El árbitro da inicio al encuentro.
La Serena
4-2-3-1
Federico Lanzillotta 1
Federico
Lanzillotta
Bruno Gutierrez 21
Bruno
Gutierrez
Lucas Alarcon 5
Lucas
Alarcon
Rafael Delgado 33
Rafael
Delgado
Yahir Salazar 17
Yahir
Salazar
Francis Mac Allister 4
Francis
Mac
Allister
Gonzalo Escalante 8
Gonzalo
Escalante
Joaquin Gutierrez 16
Joaquin
Gutierrez
Felipe Chamorro 14
Felipe
Chamorro
Jeisson Vargas 10
Jeisson
Vargas
Diego Rubio 11
Diego
Rubio
  • Entrenador
  • 0
    Felipe Gutiérrez
  • Suplentes
  • 22
    Eryin Sanhueza
  • 23
    Matias Marin
  • 27
    Cristobal Sepulveda
  • 34
    Nicolas Stefanelli
  • 26
    Fernando Dinamarca
  • 28
    Joan Orellana
  • 15
    Bastian Contreras
  • 19
    Bastian Sandoval
  • 30
    Angel Carvajal
Unión La Calera
4-1-4-1
Nicolas Avellaneda 1
Nicolas
Avellaneda
Christopher Diaz 25
Christopher
Diaz
Rodrigo Caseres 6
Rodrigo
Caseres
Daniel Gutierrez 27
Daniel
Gutierrez
Cristian Gutierrez 4
Cristian
Gutierrez
Camilo Moya 5
Camilo
Moya
Kevin Mendez 10
Kevin
Mendez
Carlos Villanueva 14
Carlos
Villanueva
Yerko Leiva Lazo 8
Yerko
Leiva
Lazo
Axel Encinas 18
Axel
Encinas
Sebastian Saez 11
Sebastian
Saez
  • Entrenador
  • 0
    Martin Cicotello
  • Suplentes
  • 12
    Nelson Espinoza
  • 2
    Javier Saldias
  • 3
    Nicolas Palma
  • 7
    Bayron Oyarzo
  • 9
    Francisco Pozzo
  • 19
    Matias Campos
  • 20
    Joan Cruz
  • 29
    Joaquin Soto
  • 21
    Benjamin Argandona
12
Faltas Cometidas
12
3
Fuera de Juego
3
42
Posesión de Balón
58
3
Tarjetas Amarillas
5
2
Tiros Fuera
3
4
Tiros a Puerta
4
2
Corners
10
0
Tarjetas Rojas
0
9
Saques de Portería
3
0
Penaltis
0
13
Tiros Libres
14
4
Paradas
0
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
0
Tiros Fuera 2ª Mitad
2
2
Tiros a Puerta 1ª Mitad
2
1
Tiros a Puerta 2ª Mitad
2
3
Fuera de Juego 1ª Mitad
2
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
2
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
4
1
Corners 1ª Mitad
4
1
Corners 2ª Mitad
6
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
4
Faltas Cometidas 1ª Mitad
5
7
Faltas Cometidas 2ª Mitad
5
Últimos enfrentamientos
LA 3 – 0 UNI 06/03/2026
UNI 1 – 1 LA 15/08/2025
LA 1 – 0 UNI 16/03/2025

¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y U La Calera?

La Serena vuelve a jugar el domingo 15 de marzo a las 20:30 horas ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026.

Por su parte, U La Calera recibirá a O’Higgins el lunes 16 de marzo a las 18:00 horas en el Municipal Nicolás Chahuán Nazar.