Deportes La Serena derrotó por 3-0 a Unión La Calera en el estadio La Portada en el arranque de la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026, resultado que le permite escalar hasta la sexta posición de la tabla, con ocho unidades.
Los Papayeros están teniendo un repunte tras un inicio en falso en la competición: llevan dos victorias consecutivas y tres partidos sin perder, por lo que se ilusionan con los primeros puestos en estas primeras fechas del torneo.
Por su parte, los Cementeros perdieron la posibilidad de situarse como líderes temporales de la Liga de Primera. Se quedaron terceros con nueve puntos, pero aún con la posibilidad de perder seis de ellos por la posible infracción por jugar con seis extranjeros frente a Everton y Cobresal, situación que todavía está siendo revisada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, debido a que se analiza si el argentino Axel Encinas pertenece al Fútbol Joven.
Los goles de La Serena vs U La Calera por el Campeonato Nacional 2026
La apertura de la cuenta llegó en La Serena a los 38 minutos de juego gracias a David Escalante, con certero cabezazo tras un venenoso centro desde la izquierda de Jeisson Vargas, la figura de este equipo.
El segundo tanto llegó en los 41′ a través del formado en Colo Colo Diego Rubio, quien marcó por primera vez desde que regresó al fútbol chileno. El delantero convirtió con un gran zurdazo en el área de los caleranos.
En el segundo tiempo, los Granates sostuvieron bien la ventaja y no pasaron demasiadas zozobras ante Unión La Calera en buena parte del tiempo, aunque tenían preparado un nuevo golpe al final: el tanto de Matías Marín para la goleada definitiva en los 90+3′.
Estadísticas de La Serena vs U La Calera en el Campeonato Nacional 2026
- Gonzalo Escalante 39′
- Diego Rubio 41′
- Matias Marin 90′
- Felipe Chamorro 12′
- Federico Lanzillotta 58′
- Bruno Gutierrez 67′
- Yerko Leiva Lazo 6′
- Daniel Gutierrez 52′
- Cristian Gutierrez 58′
- Rodrigo Caseres 72′
- Joan Cruz 90′
Lanzillotta
Gutierrez
Alarcon
Delgado
Salazar
Mac
Allister
Escalante
Gutierrez
Chamorro
Vargas
Rubio
- Entrenador
-
0Felipe Gutiérrez
- Suplentes
-
22Eryin Sanhueza
-
23Matias Marin
-
27Cristobal Sepulveda
-
34Nicolas Stefanelli
-
26Fernando Dinamarca
-
28Joan Orellana
-
15Bastian Contreras
-
19Bastian Sandoval
-
30Angel Carvajal
Avellaneda
Diaz
Caseres
Gutierrez
Gutierrez
Moya
Mendez
Villanueva
Leiva
Lazo
Encinas
Saez
- Entrenador
-
0Martin Cicotello
- Suplentes
-
12Nelson Espinoza
-
2Javier Saldias
-
3Nicolas Palma
-
7Bayron Oyarzo
-
9Francisco Pozzo
-
19Matias Campos
-
20Joan Cruz
-
29Joaquin Soto
-
21Benjamin Argandona
¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y U La Calera?
La Serena vuelve a jugar el domingo 15 de marzo a las 20:30 horas ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026.
Por su parte, U La Calera recibirá a O’Higgins el lunes 16 de marzo a las 18:00 horas en el Municipal Nicolás Chahuán Nazar.