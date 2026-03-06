Deportes La Serena derrotó por 3-0 a Unión La Calera en el estadio La Portada en el arranque de la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026, resultado que le permite escalar hasta la sexta posición de la tabla, con ocho unidades.

Los Papayeros están teniendo un repunte tras un inicio en falso en la competición: llevan dos victorias consecutivas y tres partidos sin perder, por lo que se ilusionan con los primeros puestos en estas primeras fechas del torneo.

Por su parte, los Cementeros perdieron la posibilidad de situarse como líderes temporales de la Liga de Primera. Se quedaron terceros con nueve puntos, pero aún con la posibilidad de perder seis de ellos por la posible infracción por jugar con seis extranjeros frente a Everton y Cobresal, situación que todavía está siendo revisada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, debido a que se analiza si el argentino Axel Encinas pertenece al Fútbol Joven.

Los goles de La Serena vs U La Calera por el Campeonato Nacional 2026

La apertura de la cuenta llegó en La Serena a los 38 minutos de juego gracias a David Escalante, con certero cabezazo tras un venenoso centro desde la izquierda de Jeisson Vargas, la figura de este equipo.

El segundo tanto llegó en los 41′ a través del formado en Colo Colo Diego Rubio, quien marcó por primera vez desde que regresó al fútbol chileno. El delantero convirtió con un gran zurdazo en el área de los caleranos.

En el segundo tiempo, los Granates sostuvieron bien la ventaja y no pasaron demasiadas zozobras ante Unión La Calera en buena parte del tiempo, aunque tenían preparado un nuevo golpe al final: el tanto de Matías Marín para la goleada definitiva en los 90+3′.

Estadísticas de La Serena vs U La Calera en el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 6 La Serena 3 0 Descanso : 2 0 Finalizado Unión La Calera Gonzalo Escalante 39′

Diego Rubio 41′

Matias Marin 90′ Felipe Chamorro 12′

Federico Lanzillotta 58′

Bruno Gutierrez 67′ Yerko Leiva Lazo 6′

Yerko Leiva Lazo 6′ Daniel Gutierrez 52′

Daniel Gutierrez 52′ Cristian Gutierrez 58′

Cristian Gutierrez 58′ Rodrigo Caseres 72′

Rodrigo Caseres 72′ Joan Cruz 90′ Resumen

Estadísticas de equipos 90 + 3 ‘ La Serena Gol regular : Matias Marin 90 + 1 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Joan Cruz 90 + 1 ‘ La Serena Sustitución entra : Cristobal Sepulveda 90 + 1 ‘ La Serena Sustitución sale : Diego Rubio 90 + 1 ‘ La Serena Sustitución entra : Joan Orellana 90 + 1 ‘ La Serena Sustitución sale : Francis Mac Allister 85 ‘ Unión La Calera Sustitución entra : Bayron Oyarzo 85 ‘ Unión La Calera Sustitución sale : Christopher Diaz 73 ‘ La Serena Sustitución entra : Matias Marin 73 ‘ La Serena Sustitución sale : Felipe Chamorro 72 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Rodrigo Caseres 68 ‘ Unión La Calera Sustitución entra : Javier Saldias 68 ‘ Unión La Calera Sustitución sale : Cristian Gutierrez 67 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Bruno Gutierrez 64 ‘ La Serena Sustitución entra : Nicolas Stefanelli 64 ‘ La Serena Sustitución sale : Joaquin Gutierrez 60 ‘ Unión La Calera Sustitución entra : Joaquin Soto 60 ‘ Unión La Calera Sustitución sale : Camilo Moya 60 ‘ Unión La Calera Sustitución entra : Francisco Pozzo 60 ‘ Unión La Calera Sustitución sale : Axel Encinas 60 ‘ Unión La Calera Sustitución entra : Joan Cruz 60 ‘ Unión La Calera Sustitución sale : Carlos Villanueva 58 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Cristian Gutierrez 58 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Federico Lanzillotta 52 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Daniel Gutierrez 41 ‘ La Serena Gol regular : Diego Rubio 39 ‘ La Serena Asistencia : Jeisson Vargas 39 ‘ La Serena Gol regular : Gonzalo Escalante 12 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Felipe Chamorro 6 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Yerko Leiva Lazo [ +3 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Matias Marin! [ +1 ‘ ] Amonestación para Joan Cruz. [ +1 ‘ ] Cambio: se retira Diego Rubio y entra en su lugar Cristobal Sepulveda. [ +1 ‘ ] Cambio: se retira Francis Mac Allister y entra en su lugar Joan Orellana. Cambio: se retira Christopher Diaz y entra en su lugar Bayron Oyarzo. Cambio: se retira Felipe Chamorro y entra en su lugar Matias Marin. Amonestación para Rodrigo Caseres. Cambio: se retira Cristian Gutierrez y entra en su lugar Javier Saldias. Amonestación para Bruno Gutierrez. Cambio: se retira Joaquin Gutierrez y entra en su lugar Nicolas Stefanelli. Cambio: se retira Camilo Moya y entra en su lugar Joaquin Soto. Cambio: se retira Axel Encinas y entra en su lugar Francisco Pozzo. Cambio: se retira Carlos Villanueva y entra en su lugar Joan Cruz. Amonestación para Federico Lanzillotta. Amonestación para Cristian Gutierrez. Amonestación para Daniel Gutierrez. Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Diego Rubio! Asistencia de Jeisson Vargas en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Gonzalo Escalante! Amonestación para Felipe Chamorro. Amonestación para Yerko Leiva Lazo. El árbitro da inicio al encuentro. La Serena La Serena 4-2-3-1 1 Federico

12 Faltas Cometidas 12 3 Fuera de Juego 3 42 Posesión de Balón 58 3 Tarjetas Amarillas 5 2 Tiros Fuera 3 4 Tiros a Puerta 4 2 Corners 10 0 Tarjetas Rojas 0 9 Saques de Portería 3 0 Penaltis 0 13 Tiros Libres 14 4 Paradas 0 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 0 Tiros Fuera 2ª Mitad 2 2 Tiros a Puerta 1ª Mitad 2 1 Tiros a Puerta 2ª Mitad 2 3 Fuera de Juego 1ª Mitad 2 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 2 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 4 1 Corners 1ª Mitad 4 1 Corners 2ª Mitad 6 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 4 Faltas Cometidas 1ª Mitad 5 7 Faltas Cometidas 2ª Mitad 5 Últimos enfrentamientos LA 3 – 0 UNI 06/03/2026 UNI 1 – 1 LA 15/08/2025 LA 1 – 0 UNI 16/03/2025

¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y U La Calera?

La Serena vuelve a jugar el domingo 15 de marzo a las 20:30 horas ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026.

Por su parte, U La Calera recibirá a O’Higgins el lunes 16 de marzo a las 18:00 horas en el Municipal Nicolás Chahuán Nazar.