Ñublense y Deportes La Serena se medirán este domingo 15 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas. Ambos equipos llegan tras ganar en la jornada anterior, por lo que buscarán mantener el buen momento en esta nueva fecha del torneo.
El encuentro será transmitido a través de TNT Sports Premium y también podrá verse por streaming en HBO Max.
Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
El partido entre Ñublense y Deportes La Serena se disputará este domingo 15 de marzo, a partir de las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán.
- 🗓 Fecha: Domingo 15 de marzo
- 🕣 Hora: 20:30 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas, Chillán
Árbitros del partido entre Ñublense vs Deportes La Serena
- Árbitro: Francisco Gilabert.
- 1er asistente: Emilio Bastías.
- 2do asistente: Diego Vidal.
- Cuarto árbitro: Matías Valenzuela.
- VAR: Piero Maza.
- AVAR: Manuel Vergara.
¿Cómo llegan Ñublense y La Serena al partido?
Ñublense viene de conseguir un sólido triunfo por 2-0 como visitante frente a Deportes Concepción en la jornada pasada, resultado que le permitió sumar confianza antes de este compromiso en casa.
Deportes La Serena, por su parte, llega tras una contundente victoria por 3-0 ante Unión La Calera, mostrando una buena versión ofensiva que ahora buscará repetir en su visita a Chillán.
El último enfrentamiento entre ambos clubes se disputó el 18 de octubre de 2025 y terminó con un empate 1-1 en el Estadio La Portada.
Probable formación de Ñublense
Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Giovanny Ávalos, Fernando Ovelar e Ignacio Jeraldino.
Probable formación de Deportes La Serena
Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Francis Mac Allister, Gonzalo Escalante, Joaquín Gutiérrez, Felipe Chamorro, Jeisson Vargas; Diego Rubio.
