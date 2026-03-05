Deportes La Serena y Unión La Calera se enfrentan este viernes 6 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio La Portada por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Los granates llegan a este encuentro tras conseguir un importante triunfo en condición de visitante ante Cobresal, mientras que los cementeros vienen de imponerse con comodidad a Audax Italiano como locales. Los locales marchan en la antepenúltima posición de la tabla con 5 puntos, mientras que los forasteros son terceros con 9 unidades.

  • TV: TNT Sports Premium.
  • Streaming: TNT Sports en MAX.
  • Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

  • Fecha: Viernes 6 de marzo
  • Hora: 18:00 horas
  • Estadio: Estadio La Portada, La Serena

Árbitros del partido entre La Serena vs La Calera

  • Árbitro: Matías Assadi
  • 1er asistente: Alejandro Molina
  • 2do asistente: Ignacio Cerda
  • Cuarto árbitro: Claudio Díaz
  • VAR: Miguel Araos
  • AVAR: Eric Pizarro

El XI de La Serena vs La Calera por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Francis Mac Allister, Gonzalo Escalante, Joaquín Gutiérrez, Felipe Chamorro, Jeisson Vargas; Diego Rubio. DT: Felipe Gutiérrez.

El XI de La Calera vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Rodrigo Cáseres, Daniel Gutiérrez, Cristian Gutiérrez; Camilo Moya, Yerko Leiva, Kevin Méndez, Carlo Villanueva, Axel Encinas; Sebastián Sáez. DT: Martín Cicotello.

Minuto a minuto de La Serena vs La Calera por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 6
La Serena
06/03/2026 18:00
Sin Comenzar
Unión La Calera
  • Estadísticas de equipos
Últimos enfrentamientos
UNI 1 – 1 LA 15/08/2025
LA 1 – 0 UNI 16/03/2025

