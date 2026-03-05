Deportes La Serena y Unión La Calera se enfrentan este viernes 6 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio La Portada por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.
Los granates llegan a este encuentro tras conseguir un importante triunfo en condición de visitante ante Cobresal, mientras que los cementeros vienen de imponerse con comodidad a Audax Italiano como locales. Los locales marchan en la antepenúltima posición de la tabla con 5 puntos, mientras que los forasteros son terceros con 9 unidades.
¿Quién transmite en vivo La Serena vs La Calera por el Campeonato Nacional 2026?
El partido entre Deportes La Serena y Unión La Calera por el Campeonato Nacional será transmitido por TNT Sports Premium y HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium.
- Streaming: TNT Sports en MAX.
¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs La Calera?
La Serena vs La Calera se enfrentan este viernes 6 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio La Portada de La Serena.
- Fecha: Viernes 6 de marzo
- Hora: 18:00 horas
- Estadio: Estadio La Portada, La Serena
Árbitros del partido entre La Serena vs La Calera
- Árbitro: Matías Assadi
- 1er asistente: Alejandro Molina
- 2do asistente: Ignacio Cerda
- Cuarto árbitro: Claudio Díaz
- VAR: Miguel Araos
- AVAR: Eric Pizarro
El XI de La Serena vs La Calera por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Francis Mac Allister, Gonzalo Escalante, Joaquín Gutiérrez, Felipe Chamorro, Jeisson Vargas; Diego Rubio. DT: Felipe Gutiérrez.
El XI de La Calera vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Rodrigo Cáseres, Daniel Gutiérrez, Cristian Gutiérrez; Camilo Moya, Yerko Leiva, Kevin Méndez, Carlo Villanueva, Axel Encinas; Sebastián Sáez. DT: Martín Cicotello.
