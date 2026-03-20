Lo que Azul Azul planeó como un sondeo de mercado terminó en un incendio administrativo sin precedentes. Este jueves, la concesionaria de Universidad de Chile lanzó una encuesta oficial que dejó en shock a la hinchada laica al sugerir que fueran ellos quienes financiaran las futuras contrataciones. Ante la violencia del rechazo en redes sociales, la dirigencia aplicó un “borrón y cuenta nueva” desesperado, eliminando el cuestionario de todas sus plataformas.

¿Por qué la U de Chile borró la encuesta donde pedía dinero a sus hinchas?

Azul Azul eliminó el sondeo tras el repudio masivo a la pregunta 24, donde consultaba textualmente: “¿Estarías dispuesto/a a realizar un aporte económico mensual para invertir en la formación de equipos más fuertes?”. Las opciones de pago que la U le proponía a sus hinchas iban desde los $25.000 hasta los $75.000 mensuales. Ante la acusación de “desconexión total”, la dirigencia bajó el formulario y cerró la web del estudio en menos de 12 horas.

Membresía por refuerzos: El polémico plan que Azul Azul intentó ocultar

La idea de la concesionaria era establecer un sistema donde el hincha financiara directamente el ítem de contrataciones. A cambio, el club ofrecía “beneficios” como contenido exclusivo y descuentos, algo que fue visto como un insulto por una fanaticada que ya paga las entradas más caras del país. Tras el escándalo, la web fue desactivada, pero la evidencia ya es viral, dejando a la directiva de Michael Clark bajo fuego cruzado justo antes de un partido clave.

Debut ante La Serena bajo un clima hostil en el Nacional

Este papelón digital llega en el peor momento posible: a horas del debut en la Copa de la Liga. El equipo saltará a la cancha este viernes 20 de marzo a las 18:00 horas contra Deportes La Serena. Lo que debía ser una fiesta por el inicio de la temporada asoma ahora como un foco de protestas masivas en las tribunas del Estadio Nacional contra la administración de Azul Azul por su “insólita” propuesta económica.

En Resumen

El escándalo: Pidieron que los hinchas paguen cuotas mensuales para fichajes.

Pidieron que los hinchas paguen cuotas mensuales para fichajes. Los montos: Se evaluaron pagos de hasta $75.000 pesos por fanático.

Se evaluaron pagos de hasta $75.000 pesos por fanático. Censura: La encuesta fue borrada tras el rechazo total en redes.

La encuesta fue borrada tras el rechazo total en redes. Contexto: Ocurre a horas del debut de la U en la Copa de la Liga.

¿Es una falta de respeto que Azul Azul pida que los hinchas paguen los refuerzos o crees que es una medida innovadora? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.