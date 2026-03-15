Deportes Limache aplastó a Cobresal por 5-2 en El Salvador, resultado que le permite volver a la cima del Campeonato Nacional 2026, a la espera de lo que haga Colo Colo ante Huachipato en el cierre de la Fecha 7.

Los Tomateros jugaron un partidazo y dominaron de principio a fin a un elenco que siempre es peligroso, sobre todo aprovechando la altitud en condición de local. No obstante, eso no fue factor en esta jornada y los Mineros jugaron uno de sus peores compromisos de los últimos años.

Los goles de Cobresal vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

El primer tiempo de Limache fue fantástico: todo empezó temprano con un gol de Vicente Ulloa en los 17 minutos de juego, mientras que después de los 30′ vino el show de Daniel “Popín” Castro, quien se matriculó con conquistas en los 33′ y 36′.

En el complemento aumentaron su ventaja mediante las anotaciones de Gonzalo Sosa (67′) y César Pinares, de penal (74′), falta que se generó por un tiro libre que pegó en la mano de un defensor de Cobresal, elenco que estaba muy golpeado en ese momento.

Ya en el final del encuentro, cuando el público se estaba yendo del estadio El Cobre de El Salvador, llegaron los goles del honor del conjunto dueño de casa: Steffan Pino ganó por aire para anotar en los 87′ y después Franco Frías después cerró con una gran definición en los 89′.

Pudo llegar un nuevo descuento en los 90+4′ por un penal que se cobró por agarrón a Pino en el área de Limache. Sin embargo, el mismo “Gigante” mandó la pelota a las nubes.

Estadísticas de Cobresal vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 7 Cobresal 2 5 Descanso : 0 3 Finalizado Deportes Limache Steffan Pino 87′

Franco Frias 89′ Franco Bechtholdt 70′ Vicente Alvarez 18′

Vicente Alvarez 18′ Daniel Castro 34′

Daniel Castro 34′ Daniel Castro 37′

Daniel Castro 37′ Gonzalo Sosa 67′ Cesar Pinares 73′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 5 ‘ Cobresal Penalti fallado : Steffan Pino 89 ‘ Cobresal Gol regular : Franco Frias 87 ‘ Cobresal Asistencia : Esteban Valencia 87 ‘ Cobresal Gol regular : Steffan Pino 81 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : César Fuentes 81 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Jean Meneses 75 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Flavio Moya 75 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Misael Llanten 75 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Joaquin Montecinos 75 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Daniel Castro 73 ‘ Deportes Limache Penalti : Cesar Pinares 70 ‘ Cobresal Tarjeta amarilla : Franco Bechtholdt 67 ‘ Deportes Limache Asistencia : Augusto Aguirre 67 ‘ Deportes Limache Gol regular : Gonzalo Sosa 65 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Gonzalo Sosa 65 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Marcos Arturia 65 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Cesar Pinares 65 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Vicente Alvarez 46 ‘ Cobresal Sustitución entra : Renato Huerta 46 ‘ Cobresal Sustitución sale : Cesar Yanis 46 ‘ Cobresal Sustitución entra : Antonio Castillo 46 ‘ Cobresal Sustitución sale : Benjamin Ramirez 46 ‘ Cobresal Sustitución entra : Esteban Valencia 46 ‘ Cobresal Sustitución sale : Bryan Carvallo 46 ‘ Cobresal Sustitución entra : Franco Frias 46 ‘ Cobresal Sustitución sale : Rodrigo Sandoval 46 ‘ Cobresal Sustitución entra : Benjamin Valenzuela 46 ‘ Cobresal Sustitución sale : Guillermo Pacheco 37 ‘ Deportes Limache Gol regular : Daniel Castro 34 ‘ Deportes Limache Asistencia : Jean Meneses 34 ‘ Deportes Limache Gol regular : Daniel Castro 18 ‘ Deportes Limache Asistencia : Daniel Castro 18 ‘ Deportes Limache Gol regular : Vicente Alvarez [ +6 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. [ +5 ‘ ] FALLO – Steffan Pino lanza el penalti, pero no lo convierte. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Franco Frias! Asistencia de Esteban Valencia en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Steffan Pino! Cambio: se retira Jean Meneses y entra en su lugar César Fuentes. Cambio: se retira Misael Llanten y entra en su lugar Flavio Moya. Cambio: se retira Daniel Castro y entra en su lugar Joaquin Montecinos. ¡G O O O O O O L! – ¡Cesar Pinares (Deportes Limache) anota desde el punto de penalti! Amonestación para Franco Bechtholdt. Asistencia de Augusto Aguirre en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Gonzalo Sosa! Cambio: se retira Marcos Arturia y entra en su lugar Gonzalo Sosa. Cambio: se retira Vicente Alvarez y entra en su lugar Cesar Pinares. Cambio: se retira Cesar Yanis y entra en su lugar Renato Huerta. Cambio: se retira Benjamin Ramirez y entra en su lugar Antonio Castillo. Cambio: se retira Bryan Carvallo y entra en su lugar Esteban Valencia. Cambio: se retira Rodrigo Sandoval y entra en su lugar Franco Frias. Cambio: se retira Guillermo Pacheco y entra en su lugar Benjamin Valenzuela. Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Daniel Castro! Asistencia de Jean Meneses en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Daniel Castro! Asistencia de Daniel Castro en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Vicente Alvarez! El árbitro da inicio al encuentro. Cobresal Cobresal 4-3-3 30 Jorge

Pinos 23 Guillermo

Pacheco 16 Franco

Bechtholdt 20 Jose

Tiznado 4 Rodrigo

Sandoval 7 Cesar

Yanis 5 Agustin

Nadruz 10 Bryan

Carvallo 24 Benjamin

Ramirez 8 Steffan

Pino 11 Julian

Brea Entrenador

0 Gustavo Huerta

Suplentes

12 Alejandro Santander



6 Esteban Valencia



13 Benjamin Valenzuela



14 Renato Huerta



15 Antonio Castillo



17 Juan Fuentes



27 Milan Roki



32 Franco Frias



18 Christian Moreno

Deportes Limache Deportes Limache 4-3-3 1 Matias

Borquez 23 Yerko

Gonzalez 5 Axel

Alfonzo 2 Augusto

Aguirre 4 Marcelo

Flores 25 Misael

Llanten 27 Ramon

Martinez 16 Jean

Meneses 15 Vicente

Alvarez 26 Marcos

Arturia 19 Daniel

Castro Entrenador

0 Victor Rivero

Suplentes

17 Claudio Gonzalez



3 Benjamin Molina



6 César Fuentes



8 Joaquin Montecinos



7 Carlos Morales



10 Cesar Pinares



21 Flavio Moya



9 Gonzalo Sosa

5 Faltas Cometidas 6 1 Fuera de Juego 0 56 Posesión de Balón 44 1 Tarjetas Amarillas 0 8 Tiros Fuera 4 4 Tiros a Puerta 10 6 Corners 5 0 Tarjetas Rojas 0 5 Saques de Portería 13 1 Penaltis 1 0 Tiros Libres 6 5 Paradas 2 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 6 Tiros Fuera 2ª Mitad 3 2 Tiros a Puerta 1ª Mitad 6 2 Tiros a Puerta 2ª Mitad 4 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 0 2 Corners 1ª Mitad 3 4 Corners 2ª Mitad 2 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 0 Faltas Cometidas 1ª Mitad 4 5 Faltas Cometidas 2ª Mitad 2 Últimos enfrentamientos COB 2 – 5 DEP 15/03/2026 DEP 2 – 0 COB 18/10/2025 COB 3 – 1 DEP 26/04/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Limache y Cobresal?

Limache vuelve a la cancha el próximo domingo 22 de marzo a las 20:30 horas ante O’Higgins en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua, en su estreno en la Copa de la Liga 2026.

Por su parte, Cobresal recibe a Ñublense el sábado 21 del mismo mes a partir de las 20:30 horas por el mismo torneo.