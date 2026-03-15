Deportes Limache aplastó a Cobresal por 5-2 en El Salvador, resultado que le permite volver a la cima del Campeonato Nacional 2026, a la espera de lo que haga Colo Colo ante Huachipato en el cierre de la Fecha 7.

Los Tomateros jugaron un partidazo y dominaron de principio a fin a un elenco que siempre es peligroso, sobre todo aprovechando la altitud en condición de local. No obstante, eso no fue factor en esta jornada y los Mineros jugaron uno de sus peores compromisos de los últimos años.

Los goles de Cobresal vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

El primer tiempo de Limache fue fantástico: todo empezó temprano con un gol de Vicente Ulloa en los 17 minutos de juego, mientras que después de los 30′ vino el show de Daniel “Popín” Castro, quien se matriculó con conquistas en los 33′ y 36′.

En el complemento aumentaron su ventaja mediante las anotaciones de Gonzalo Sosa (67′) y César Pinares, de penal (74′), falta que se generó por un tiro libre que pegó en la mano de un defensor de Cobresal, elenco que estaba muy golpeado en ese momento.

Ya en el final del encuentro, cuando el público se estaba yendo del estadio El Cobre de El Salvador, llegaron los goles del honor del conjunto dueño de casa: Steffan Pino ganó por aire para anotar en los 87′ y después Franco Frías después cerró con una gran definición en los 89′.

Pudo llegar un nuevo descuento en los 90+4′ por un penal que se cobró por agarrón a Pino en el área de Limache. Sin embargo, el mismo “Gigante” mandó la pelota a las nubes.

Estadísticas de Cobresal vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 7
Cobresal
15/03/2026 18:00
2
5
Descanso : 0 3
Finalizado
Deportes Limache
  • Steffan Pino 87′
  • Franco Frias 89′
  • Franco Bechtholdt 70′
  • Vicente Alvarez 18′
  • Daniel Castro 34′
  • Daniel Castro 37′
  • Gonzalo Sosa 67′
  • Cesar Pinares 73′
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90 + 5 ‘
Cobresal
Penalti fallado : Steffan Pino
89 ‘
Cobresal
Gol regular : Franco Frias
87 ‘
Cobresal
Asistencia : Esteban Valencia
87 ‘
Cobresal
Gol regular : Steffan Pino
81 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : César Fuentes
81 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Jean Meneses
75 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Flavio Moya
75 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Misael Llanten
75 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Joaquin Montecinos
75 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Daniel Castro
73 ‘
Deportes Limache
Penalti : Cesar Pinares
70 ‘
Cobresal
Tarjeta amarilla : Franco Bechtholdt
67 ‘
Deportes Limache
Asistencia : Augusto Aguirre
67 ‘
Deportes Limache
Gol regular : Gonzalo Sosa
65 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Gonzalo Sosa
65 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Marcos Arturia
65 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Cesar Pinares
65 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Vicente Alvarez
46 ‘
Cobresal
Sustitución entra : Renato Huerta
46 ‘
Cobresal
Sustitución sale : Cesar Yanis
46 ‘
Cobresal
Sustitución entra : Antonio Castillo
46 ‘
Cobresal
Sustitución sale : Benjamin Ramirez
46 ‘
Cobresal
Sustitución entra : Esteban Valencia
46 ‘
Cobresal
Sustitución sale : Bryan Carvallo
46 ‘
Cobresal
Sustitución entra : Franco Frias
46 ‘
Cobresal
Sustitución sale : Rodrigo Sandoval
46 ‘
Cobresal
Sustitución entra : Benjamin Valenzuela
46 ‘
Cobresal
Sustitución sale : Guillermo Pacheco
37 ‘
Deportes Limache
Gol regular : Daniel Castro
34 ‘
Deportes Limache
Asistencia : Jean Meneses
34 ‘
Deportes Limache
Gol regular : Daniel Castro
18 ‘
Deportes Limache
Asistencia : Daniel Castro
18 ‘
Deportes Limache
Gol regular : Vicente Alvarez
[ +6 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +5 ‘ ] FALLO – Steffan Pino lanza el penalti, pero no lo convierte.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Franco Frias!
Asistencia de Esteban Valencia en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Steffan Pino!
Cambio: se retira Jean Meneses y entra en su lugar César Fuentes.
Cambio: se retira Misael Llanten y entra en su lugar Flavio Moya.
Cambio: se retira Daniel Castro y entra en su lugar Joaquin Montecinos.
¡G O O O O O O L! – ¡Cesar Pinares (Deportes Limache) anota desde el punto de penalti!
Amonestación para Franco Bechtholdt.
Asistencia de Augusto Aguirre en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Gonzalo Sosa!
Cambio: se retira Marcos Arturia y entra en su lugar Gonzalo Sosa.
Cambio: se retira Vicente Alvarez y entra en su lugar Cesar Pinares.
Cambio: se retira Cesar Yanis y entra en su lugar Renato Huerta.
Cambio: se retira Benjamin Ramirez y entra en su lugar Antonio Castillo.
Cambio: se retira Bryan Carvallo y entra en su lugar Esteban Valencia.
Cambio: se retira Rodrigo Sandoval y entra en su lugar Franco Frias.
Cambio: se retira Guillermo Pacheco y entra en su lugar Benjamin Valenzuela.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Daniel Castro!
Asistencia de Jean Meneses en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Daniel Castro!
Asistencia de Daniel Castro en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Vicente Alvarez!
El árbitro da inicio al encuentro.
Cobresal
4-3-3
Jorge Pinos 30
Jorge
Pinos
Guillermo Pacheco 23
Guillermo
Pacheco
Franco Bechtholdt 16
Franco
Bechtholdt
Jose Tiznado 20
Jose
Tiznado
Rodrigo Sandoval 4
Rodrigo
Sandoval
Cesar Yanis 7
Cesar
Yanis
Agustin Nadruz 5
Agustin
Nadruz
Bryan Carvallo 10
Bryan
Carvallo
Benjamin Ramirez 24
Benjamin
Ramirez
Steffan Pino 8
Steffan
Pino
Julian Brea 11
Julian
Brea
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Huerta
  • Suplentes
  • 12
    Alejandro Santander
  • 6
    Esteban Valencia
  • 13
    Benjamin Valenzuela
  • 14
    Renato Huerta
  • 15
    Antonio Castillo
  • 17
    Juan Fuentes
  • 27
    Milan Roki
  • 32
    Franco Frias
  • 18
    Christian Moreno
Deportes Limache
4-3-3
Matias Borquez 1
Matias
Borquez
Yerko Gonzalez 23
Yerko
Gonzalez
Axel Alfonzo 5
Axel
Alfonzo
Augusto Aguirre 2
Augusto
Aguirre
Marcelo Flores 4
Marcelo
Flores
Misael Llanten 25
Misael
Llanten
Ramon Martinez 27
Ramon
Martinez
Jean Meneses 16
Jean
Meneses
Vicente Alvarez 15
Vicente
Alvarez
Marcos Arturia 26
Marcos
Arturia
Daniel Castro 19
Daniel
Castro
  • Entrenador
  • 0
    Victor Rivero
  • Suplentes
  • 17
    Claudio Gonzalez
  • 3
    Benjamin Molina
  • 6
    César Fuentes
  • 8
    Joaquin Montecinos
  • 7
    Carlos Morales
  • 10
    Cesar Pinares
  • 21
    Flavio Moya
  • 9
    Gonzalo Sosa
5
Faltas Cometidas
6
1
Fuera de Juego
0
56
Posesión de Balón
44
1
Tarjetas Amarillas
0
8
Tiros Fuera
4
4
Tiros a Puerta
10
6
Corners
5
0
Tarjetas Rojas
0
5
Saques de Portería
13
1
Penaltis
1
0
Tiros Libres
6
5
Paradas
2
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
6
Tiros Fuera 2ª Mitad
3
2
Tiros a Puerta 1ª Mitad
6
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
4
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
2
Corners 1ª Mitad
3
4
Corners 2ª Mitad
2
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
0
Faltas Cometidas 1ª Mitad
4
5
Faltas Cometidas 2ª Mitad
2
Últimos enfrentamientos
COB 2 – 5 DEP 15/03/2026
DEP 2 – 0 COB 18/10/2025
COB 3 – 1 DEP 26/04/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Limache y Cobresal?

Limache vuelve a la cancha el próximo domingo 22 de marzo a las 20:30 horas ante O’Higgins en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua, en su estreno en la Copa de la Liga 2026.

Por su parte, Cobresal recibe a Ñublense el sábado 21 del mismo mes a partir de las 20:30 horas por el mismo torneo.

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