Deportes Limache aplastó a Cobresal por 5-2 en El Salvador, resultado que le permite volver a la cima del Campeonato Nacional 2026, a la espera de lo que haga Colo Colo ante Huachipato en el cierre de la Fecha 7.
Los Tomateros jugaron un partidazo y dominaron de principio a fin a un elenco que siempre es peligroso, sobre todo aprovechando la altitud en condición de local. No obstante, eso no fue factor en esta jornada y los Mineros jugaron uno de sus peores compromisos de los últimos años.
Los goles de Cobresal vs Limache por el Campeonato Nacional 2026
El primer tiempo de Limache fue fantástico: todo empezó temprano con un gol de Vicente Ulloa en los 17 minutos de juego, mientras que después de los 30′ vino el show de Daniel “Popín” Castro, quien se matriculó con conquistas en los 33′ y 36′.
En el complemento aumentaron su ventaja mediante las anotaciones de Gonzalo Sosa (67′) y César Pinares, de penal (74′), falta que se generó por un tiro libre que pegó en la mano de un defensor de Cobresal, elenco que estaba muy golpeado en ese momento.
Ya en el final del encuentro, cuando el público se estaba yendo del estadio El Cobre de El Salvador, llegaron los goles del honor del conjunto dueño de casa: Steffan Pino ganó por aire para anotar en los 87′ y después Franco Frías después cerró con una gran definición en los 89′.
Pudo llegar un nuevo descuento en los 90+4′ por un penal que se cobró por agarrón a Pino en el área de Limache. Sin embargo, el mismo “Gigante” mandó la pelota a las nubes.
Estadísticas de Cobresal vs Limache por el Campeonato Nacional 2026
- Steffan Pino 87′
- Franco Frias 89′
- Franco Bechtholdt 70′
- Vicente Alvarez 18′
- Daniel Castro 34′
- Daniel Castro 37′
- Gonzalo Sosa 67′
- Cesar Pinares 73′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Pinos
Pacheco
Bechtholdt
Tiznado
Sandoval
Yanis
Nadruz
Carvallo
Ramirez
Pino
Brea
- Entrenador
-
0Gustavo Huerta
- Suplentes
-
12Alejandro Santander
-
6Esteban Valencia
-
13Benjamin Valenzuela
-
14Renato Huerta
-
15Antonio Castillo
-
17Juan Fuentes
-
27Milan Roki
-
32Franco Frias
-
18Christian Moreno
Borquez
Gonzalez
Alfonzo
Aguirre
Flores
Llanten
Martinez
Meneses
Alvarez
Arturia
Castro
- Entrenador
-
0Victor Rivero
- Suplentes
-
17Claudio Gonzalez
-
3Benjamin Molina
-
6César Fuentes
-
8Joaquin Montecinos
-
7Carlos Morales
-
10Cesar Pinares
-
21Flavio Moya
-
9Gonzalo Sosa
¿Cuándo vuelven a jugar Limache y Cobresal?
Limache vuelve a la cancha el próximo domingo 22 de marzo a las 20:30 horas ante O’Higgins en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua, en su estreno en la Copa de la Liga 2026.
Por su parte, Cobresal recibe a Ñublense el sábado 21 del mismo mes a partir de las 20:30 horas por el mismo torneo.