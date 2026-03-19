Santiago Wanderers dio una tremenda campanada, ya que venció por 2-1 al gigante Palmeiras y avanzó a la final de la Copa Libertadores Sub 20, ratificando el gran rendimiento que había mostrado en el torneo que se disputa en Ecuador.

Los Caturros se impusieron en un partidazo en el estadio Banco Guayaquil de Quito, en el que comenzó perdiendo, pero terminó remontando con un tremendo nivel de juego.

Los goles de Santiago Wanderers vs Palmeiras en semifinales de la Copa Libertadores Sub 20

La historia no comenzó bien para Santiago Wanderers: Riquelme Fillipi puso el primer tanto del compromiso para Palmeiras en los 15 minutos de juego en la semifinal de la Copa Libertadores Sub 20, lo que dejaba muy cuesta arriba la historia para el elenco caturro.

No obstante, en el inicio del segundo tiempo hubo dos situaciones claves que favorecieron al Decano: el propio Fillipi se fue expulsado en los 51′ y posteriormente Mohamed Kone corrió la misma suerte en los 62′, lo que obviamente le dio ventaja no solo numérica, sino que futbolística al elenco chileno.

Allí apareció la figura de Christian Silva para Wandererers, ya que anotó un doblete para dar vuelta el compromiso, primero en los 63′ mediante lanzamiento penal y luego en los 72′ tras asistencia de Benjamín Adasme.

Para cerrar la noche terrorífca de los brasileños, en los 90+3′ llegó la expulsión de Joao Paulo, por lo que Palmeiras terminó jugando con ocho jugadores en la cancha.

¿Cuándo y contra quién juega Santiago Wanderers la final de la Copa Libertadores sub 20?

En la gran final enfrentarán a otro todopoderoso: Flamengo está en el camino de Santiago Wanderers para definir al campeón de la Copa Libertadores Sub 20, en un duelo que se llevará a cabo este domingo 22 de marzo a las 18:00 horas de Chile.

Esta será la primera posibilidad que tienen los Caturros de ganar un torneo internacional en cualquier categoría, por lo que asoma como un episodio importante en ls historia del club.

¿Dónde ver Santiago Wanderers vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores Sub 20?

Hasta el momento, la transmisión de la Copa Libertadores Sub 20 se ha llevado a cabo en Chile por las plataformas digitales de Chilevisión, es decir, el sitio web Chilevision.cl y el canal de Youtube, por lo que se espera que la final de Santiago Wanderers vs Flamengo sea vista por allí mismo.

Sin embargo, hay que esperar la opción de que el partido sea televisado por la señal abierta de este canal.