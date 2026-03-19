Colo Colo es líder, pero el jueves amaneció con más preguntas que certezas en el Monumental. A las bajas confirmadas de Javier Correa y la duda que arrastra Arturo Vidal, se sumó una información que encendió nuevas alarmas: Joaquín Sosa y Tomás Alarcón, dos habituales titulares de Fernando Ortiz, entrenaron de manera diferenciada en la Ruca. El debut en la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido está a la vuelta de la esquina y el once todavía no está cerrado.
Como si fuera poco, la regla Sub 21 vuelve a instalar presión reglamentaria, el club arriesga una multa tras el informe arbitral por fuegos artificiales y ya se confirmó un aforo de 42 mil personas para el estreno del sábado. Dentro y fuera de la cancha, el Cacique enfrenta un día cargado.
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En resumen
- Sosa y Alarcón entrenaron diferenciados.
- Vidal es duda por cuadro viral.
- Correa estará fuera un mes.
- Colo Colo debe cumplir 360 minutos Sub 21.
- El club arriesga multa por fuegos artificiales.
- El debut ante Coquimbo tendrá 42 mil personas.
El líder llega con presión y dudas al estreno.
Sigue en AlAireLibre.cl el Colo Colo HOY minuto a minuto: evolución de los lesionados, decisión de Ortiz, definición del once, avance del caso ante el Tribunal y todos los movimientos previos al debut en la Copa de la Liga.