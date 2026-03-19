Colo Colo es líder, pero el jueves amaneció con más preguntas que certezas en el Monumental. A las bajas confirmadas de Javier Correa y la duda que arrastra Arturo Vidal, se sumó una información que encendió nuevas alarmas: Joaquín Sosa y Tomás Alarcón, dos habituales titulares de Fernando Ortiz, entrenaron de manera diferenciada en la Ruca. El debut en la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido está a la vuelta de la esquina y el once todavía no está cerrado.

Como si fuera poco, la regla Sub 21 vuelve a instalar presión reglamentaria, el club arriesga una multa tras el informe arbitral por fuegos artificiales y ya se confirmó un aforo de 42 mil personas para el estreno del sábado. Dentro y fuera de la cancha, el Cacique enfrenta un día cargado.

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En resumen

Sosa y Alarcón entrenaron diferenciados.

Vidal es duda por cuadro viral.

Correa estará fuera un mes.

Colo Colo debe cumplir 360 minutos Sub 21.

El club arriesga multa por fuegos artificiales.

El debut ante Coquimbo tendrá 42 mil personas.

El líder llega con presión y dudas al estreno.

Sigue en AlAireLibre.cl el Colo Colo HOY minuto a minuto: evolución de los lesionados, decisión de Ortiz, definición del once, avance del caso ante el Tribunal y todos los movimientos previos al debut en la Copa de la Liga.