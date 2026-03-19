La U de Chile le puso fin a la búsqueda de su nuevo entrenador y la banca azul ya tiene dueño. El directorio de Azul Azul aprobó de manera unánime el miércoles que Fernando Gago, ex técnico de Racing Club y Boca Juniors, asuma la dirección técnica con contrato hasta diciembre de 2027.

Si bien en un principio Azul Azul esperaba al argentino para fin de mes, los plazos se aceleraron y el debut de gago podría ser antes de lo esperado. Según el periodista Cristián Caamaño, de Radio Agricultura, Azul Azul “espera que Gago llegue a Santiago el viernes, que vea el partido ante La Serena desde la tribuna y que asuma el equipo el lunes 23 de marzo y que dirija el partido del martes 24 ante Unión La Calera”

Mientras tanto, Jhon Valladares sigue como interino y dirigirá el viernes 20 de marzo a las 18:00 horas el debut de la U en la Copa de la Liga ante Deportes La Serena en el Estadio Nacional. Gago se impuso en la terna final a Martín Lasarte, Eduardo Berizzo y hasta Jorge Fossati, quien había confirmado contactos con Manuel Mayo antes de que el directorio se inclinara definitivamente por el ex volante de Real Madrid.

¿Cuándo debutará Fernando Gago como DT de U de Chile?

Valladares dirigirá el viernes 20 de marzo ante Deportes La Serena y se prepara por si debe repetirse el plato el martes 24 de marzo ante Unión La Calera.

Azul Azul espera que Fernando Gago firme su contrato este viernes 20 de marzo y que comience a trabajar el lunes 23, pero también son conscientes de que este tipo de negociaciones puede dilatarse un par de días.

La dirigencia azul ya tiene dos fechas probables para el debut de Fernando Gago:

Martes 24 de marzo : vs Unión La Calera, segunda fecha de la Copa de la Liga

: vs Unión La Calera, segunda fecha de la Copa de la Liga Martes 31 de marzo: vs Audax Italiano, tercera fecha de la Copa de la Liga

En resumen