Un duelo de equipos que perdieron en la primera fecha de la Primera B, en el Valle del Aconcagua jugarán Unión San Felipe y Santiago Wanderers, los locales son los colistas absolutos del certamen tras caer goleados ante Iquique y los Verdes fueron sorprendidos por Recoleta en Valparaíso la semana pasada.
Este duelo, tampoco tendrá televisión.
¿Quién transmite en vivo San Felipe vs Santiago Wanderers?
El partido entre San Felipe vs Santiago Wanderers no tendrá transmisión televisiva y podrá sintonizarse solo a vía streaming a través de HBO Max. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Al Aire Libre.
- TV: Sin transmisión
- Streaming: HBO Max.
- Además, podrás encontrar todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan San Felipe vs Santiago Wanderers?
San Felipe vs Santiago Wanderers juegan este sábado 28 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe.
- Fecha: Sábado 28 de febrero
- Hora: 18:00 horas
- Estadio: Estadio Municipal de San Felipe
Árbitros del partido entre San Felipe vs Santiago Wanderers
- Árbitro: Benjamín Saravia
- 1er asistente: Wladimir Muñoz
- 2do asistente: Sebastián Castro
- Cuarto árbitro: Diego Paredes
El XI de San Felipe vs Santiago Wanderers por la Primera B 2026
Probable formación: Leandro Cañete; Valentín Perales, Byron Guajardo, Martín Ramírez, Diego Bravo, Norberto Palmieri, Gonzalo Jara, Bairo Riveros, Jorge Brun, Bruno Vides y Luis García.
DT: Luis Landeros.
El XI de Santiago Wanderers vs San Felipe por la Primera B 2026
Probable formación: Raúl Olivares; Víctor Espinoza, Leandro Navarro, Axel Herrera, Joaquín Silva, Marcos Camarda, Jorge Luna, Cristóbal Ponce, Pedro Navarro, Sergio Felipe y Esteban Luco.
DT: Francisco Palladino.
Minuto a minuto de San Felipe vs Santiago Wanderers por la Primera B 2026
- Estadísticas de equipos