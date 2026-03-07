La tercera fecha de la Primera B 2026 continúa con un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en este inicio de torneo. Santiago Wanderers recibe a Deportes Santa Cruz en el Estadio Elías Figueroa Brander, con la presión de sumar su primer triunfo ante su gente.

El Decano aún no logra despegar en el campeonato tras un arranque irregular, mientras que el conjunto de la Región de O’Higgins llega invicto luego de dos empates consecutivos. En un torneo largo y competitivo como el Ascenso, cada punto comienza a tomar valor desde las primeras jornadas.

¿Qué canal transmite Santiago Wanderers vs Santa Cruz EN VIVO?

El partido será transmitido en Chile por TNT Sports, señal que posee los derechos televisivos del Campeonato de Ascenso.

Podrás ver el encuentro en televisión por cable y también a través de su plataforma de streaming.

TNT Sports en cableoperadores:

VTR: 165 (SD) / 855 (HD)

DirecTV: 631 (SD) / 1631 (HD)

Entel: 242 (HD)

Claro: 190 (SD) / 490 (HD)

GTD/Telsur: 71 (SD) / 845 (HD)

Movistar: 486 (SD) / 931 (HD)

Zapping: 99 (HD)

¿A qué hora juegan Santiago Wanderers vs Santa Cruz?

Lunes 9 de marzo de 2026

18:00 horas

Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

El compromiso corresponde a la fecha 3 del Campeonato de Ascenso 2026, torneo que entrega dos cupos a la Primera División: el campeón asciende directamente y el segundo se define mediante liguilla.

¿Dónde ver Santiago Wanderers vs Santa Cruz por TNT Sports?

La señal de TNT Sports transmitirá el partido en vivo para todo Chile a través de televisión por cable.

Para acceder a la transmisión es necesario contar con un plan de televisión que incluya el canal en su parrilla deportiva.

¿Dónde ver Santiago Wanderers vs Santa Cruz ONLINE por streaming?

El encuentro también estará disponible en HBO Max, plataforma que transmite los contenidos de TNT Sports en formato digital.

Solo debes ingresar a la aplicación o sitio web oficial con una cuenta activa para ver el partido desde celulares, tablets, computadores o Smart TV.

También podrás seguir el encuentro EN VIVO y minuto a minuto en AlAireLibre.cl, con relato, estadísticas y análisis del partido desde Valparaíso.

¿Dónde ver GRATIS Santiago Wanderers vs Santa Cruz?

El partido no tendrá transmisión por señal abierta en Chile.

Podrá verse a través de TNT Sports (TV de pago) y HBO Max (streaming).

Además, podrás seguirlo GRATIS y EN VIVO en AlAireLibre.cl, con cobertura minuto a minuto, estadísticas y análisis tras el partido.

Árbitros designados para Santiago Wanderers vs Santa Cruz

Árbitro principal: Francisco Soriano Bascur

Asistente 1: Ariel Armijo Cancino

Asistente 2: Cristian Espíndola Flores

Cuarto árbitro: Francisco Gilabert Morales

¿Cómo llegan Santiago Wanderers y Santa Cruz al partido de Primera B?

Santiago Wanderers llega con la necesidad de sumar su primer triunfo en el campeonato. En la fecha pasada empató 1-1 ante Unión San Felipe como visitante, luego de caer en el debut frente a Deportes Recoleta por 2-0.

El Decano suma 1 punto en dos partidos y aparece en la zona baja de la tabla, por lo que un triunfo en casa aparece como clave para empezar a escalar posiciones.

Deportes Santa Cruz, en tanto, ha tenido un arranque más estable. El equipo unionista registra dos empates en dos fechas, tras igualar 1-1 con San Marcos de Arica y 0-0 frente a Cobreloa.

Con esos resultados, el cuadro de la Región de O’Higgins suma 2 puntos y se ubica en la zona media de la tabla, todavía invicto en el campeonato.

En resumen

Santiago Wanderers recibe a Santa Cruz por la fecha 3 del Ascenso 2026.

El partido se juega el lunes 9 de marzo a las 18:00 horas.

Se disputa en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Transmiten TNT Sports por TV y HBO Max por streaming.

Wanderers busca su primer triunfo del torneo.

Santa Cruz llega invicto tras dos empates consecutivos.

Sigue toda la cobertura del Campeonato de Ascenso 2026, con estadísticas, análisis y minuto a minuto en AlAireLibre.cl.