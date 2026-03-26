El Santiago Wanderers campeón de la Copa Libertadores Sub 20 finalmente no asistirá este jueves al Palacio de La Moneda a reunirse con el Presidente de la República, José Antonio Kast, luego de su histórica conquista del trofeo más importante de América en su categoría.

La actividad estaba en duda, luego de que el plantel joven del Decano priorizara reunirse con sus hinchas en Valparaíso antes que asistir a la casa de Gobierno. El recibimiento se produjo en la jornada de miércoles con una multitud acompañando a los Caturros.

¿Cuándo será la visita de Santiago Wanderers Sub 20 a La Moneda para reunirse con el Presidente Kast?

De todas maneras, la presentación de Santiago Wanderers Sub 20 en el Palacio de La Moneda igualmente se realizará: la actividad fue reprogramada para el miércoles 1 de abril a las 12:00 horas, según confirmaron durante este jueves desde la Oficina del Presidente de la República.

En la ocasión se llevará a cabo el encuentro con el Presidente José Antonio Kast, en una tradición histórica, en la que los mandatarios nacionales reciben a sus deportistas destacados cuando han conseguido un logro importante.

Las visitas en La Moneda ya se han producido en los pocos días de Gobierno. De hecho, durante esta semana la Primera Dama, María Pía Adriazola, y la ministra del Deporte, Natalia Ducó, se reunieron con el esquiador Nicolás Bisquertt, luego de su gran presentación en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

¿Qué otros reconocimientos ha recibido Santiago Wanderers Sub 20?

Junto con lo descrito anteriormente, Santiago Wanderers Sub 20 fue honenajeado en la Cámara de Diputados. Al Congreso Nacional asistieron sus jugadores campeones y llevaron el trofeo de la Copa Libertadores, recibiendo el reconocimiento y respeto de todos los parlamentarios presentes.

Hoy los campeones Sub20 de América fueron homenajeados por la Cámara de Diputados ¡Muchas gracias por este honor! pic.twitter.com/lLZfsET9Lv — Santiago Wanderers (@swanderers) March 25, 2026

Habrá que esperar si es que durante los días que vienen los futbolistas seguirán recibiendo honores por su tremenda actuación en Ecuador.

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