Santiago Wanderers está a un paso de hacer historia en el fútbol juvenil sudamericano. El cuadro caturro se instaló entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores Sub 20 tras una fase de grupos impecable, donde terminó invicto y como líder del Grupo C.
Ahora, el desafío es mayor. Al frente estará Palmeiras, potencia brasileña que también avanzó como líder con siete puntos y que llega con un ataque peligroso encabezado por Heittor. El duelo será a partido único y definirá al primer finalista del torneo. Revisa acá a qué hora juegan, qué canal transmite y cómo ver EN VIVO el partido.
¿Qué canal transmite Santiago Wanderers vs Palmeiras EN VIVO?
El partido será transmitido en Chile por:
- 📡 TV: DSports+ (DirecTV)
- 💻 Streaming:
- DGO
- Amazon Prime Video
- 📲 Gratis:
- Pluto TV
No tendrá transmisión por TV abierta.
¿A qué hora juegan Santiago Wanderers vs Palmeiras?
- 📅 Fecha: jueves 19 de marzo de 2026
- 🕗 Hora: 20:30 horas (Chile)
- 🏟️ Estadio: Banco Guayaquil (Ecuador)
El partido es válido por las semifinales de la Copa Libertadores Sub 20.
¿Cómo llegan Santiago Wanderers y Palmeiras a la semifinal?
Santiago Wanderers
El equipo dirigido por Felipe Salinas llega invicto tras empatar 3-3 ante Liga de Quito en la última fecha.
- 🥇 Líder del Grupo C
- 📊 7 puntos
- ⚽ Destacados: Kevin Pineda (doblete), Jarold Méndez
Sellaron su clasificación con una campaña sólida y carácter competitivo.
Palmeiras
El conjunto brasileño también fue líder de su grupo y llega con números similares.
- 🥇 Líder Grupo B
- 📊 7 puntos
- ⚽ Figura: Heittor (delantero desequilibrante)
Golearon 5-0 y mostraron contundencia ofensiva.
¿Cómo se define Santiago Wanderers vs Palmeiras en caso de empate?
- Partido único
- No hay ida ni vuelta
- Si empatan → penales
- El ganador clasifica a la final
- El perdedor juega por el tercer lugar
