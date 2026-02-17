A pocos días del cierre del mercado de pases del fútbol chileno, se confirmó uno de los movimientos que más ruido generó en el litoral central: Everton de Viña del Mar cerró el fichaje de Óscar Opazo para la temporada 2026.

El exlateral de Colo Colo venía siendo vinculado al conjunto viñamarino junto a Mauricio Isla como posibles refuerzos para la banda derecha. Finalmente, el técnico Javier Torrente y la dirigencia se inclinaron por el experimentado defensor, formado en Santiago Wanderers, clásico rival.

¿Está cerrado el acuerdo entre Everton y Óscar Opazo?

Durante las últimas horas se hablaba solo de un interés por parte del cuadro viñamarino, pero este martes el periodista Diego Peralta confirmó en su cuenta de X que las negociaciones llegaron a buen puerto. Óscar Opazo superó los exámenes médicos y firmará por una temporada con Everton.

El lateral formado en Santiago Wanderers llega con el respaldo de su experiencia y liderazgo, con la misión de aportar por la banda derecha —y también por la izquierda, ya que maneja ambos perfiles— en el equipo dirigido por Javier Torrente.

🇺🇦🚨EXCLUSIVO – CONFIRMADO: Óscar "Torta" Opazo (35 – 🇨🇱) es la octava incorporación de Everton de Viña del Mar para la temporada 2026 ✅



— Diego Peralta (@Peraltafifo) February 17, 2026

El pasado Caturro que enciende la polémica con el fichaje de Opazo

Más allá de lo deportivo, el arribo del “Torta” a Everton tiene una carga emocional muy grande. Óscar Opazo fue formado en Santiago Wanderers, archirrival histórico del conjunto “Oro y cielo”, club donde debutó profesionalmente y defendió la camiseta verde durante casi una década antes de dar el salto a Colo Colo.

Para el hincha porteño, ver a un jugador identificado con sus colores firmando por el clásico rival en la recta final de su carrera es un golpe difícil de digerir. Si bien Opazo tuvo un paso extenso y bastante exitoso por el Cacique —además de un breve paso en Racing de Avellaneda—, su regreso a la región para defender la camiseta de Everton le pone un morbo especial al próximo Clásico Porteño.

Un posible enfrentamiento que podría darse en Copa Chile, considerando que Santiago Wanderers jugarán en la Primera B esta temporada.

Opazo capitán y besando el escudo de Santiago Wanderers / Photosport

¿Cuándo podría debutar Opazo en Everton?

La incorporación del ex seleccionado nacional es inmediata. Según el reporte, Opazo se sumará en las próximas horas a los entrenamientos en el CDE para ponerse a disposición del cuerpo técnico.

La gran interrogante es si alcanzará a vestirse de corto para el duelo de este fin de semana. La información indica que el jugador será evaluado por Torrente y su staff antes de definir si entra en la convocatoria para enfrentar a Audax Italiano este domingo 22 de febrero.