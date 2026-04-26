Everton y Cobresal protagonizan este domingo 26 de abril en el Estadio Sausalito de Viña del Mar un duelo trascendental por la permanencia en el Campeonato Nacional 2026. Son dos de los equipos más complicados de la tabla y la derrota para cualquiera de los dos puede tener consecuencias muy serias en la lucha por no descender.

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Everton vs Cobresal, minuto a minuto

La previa de Everton vs Cobresal

El duelo del Estadio Sausalito tiene toda la apariencia de una final adelantada de permanencia. Everton llega al partido en una racha muy preocupante: cuatro partidos sin ganar en el Campeonato Nacional y tras el empate 0-0 ante Universidad de Chile en la Fecha 10, los Ruleteros acumulan apenas 12 puntos en 10 jornadas. El equipo viñamarino, que ganó 3-0 por secretaría su duelo ante Unión La Calera en la Fecha 3, no ha podido sostener esa ventaja y hoy está en zona de riesgo.

Cobresal llega en una situación aún más dramática. Los Mineros del Desierto encadenan cinco derrotas consecutivas, incluyendo el doloroso 2-3 ante O’Higgins en El Cobre de la Fecha 10, donde estuvieron ganando 2-1 y no pudieron aguantar la remontada. Con solo 10 puntos en 10 fechas, Cobresal es el segundo equipo con más riesgo de descenso, junto a Deportes Concepción y La Calera.

Formaciones de Everton vs Cobresal

Formación de Everton

Ignacio González; Valentín Vidal, Ramiro González, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Julián Alfaro, Benjamín Berríos, Alan Medina, Joaquín Moya, Braian Martínez; Cristian Palacios. DT: Walter Ribonetto.

Formación de Cobresal

Jorge Pinos; Guillermo Pacheco, José Tiznado, Christian Moreno, Rodrigo Sandoval; Benjamín Valenzuela, Aaron Astudillo, Bryan Carvallo; Benjamín Ramírez, Steffan Pino y Julián Brea. DT: Gustavo Huerta.

¿Dónde ver Everton vs Cobresal en vivo?

El duelo entre Everton y Cobresal se jugará este domingo 26 de abril a las 17:30 horas en el Estadio Sausalito, Viña del Mar. El partido será transmitido exclusivamente por TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max, disponibles para todo Chile.

Así van en la Tabla de Posiciones Everton y Cobresal