Datos Clave O’Higgins se enfrenta a Everton: El Capo de Provincia recibirá a los Ruleteros el próximo domingo 31 de mayo en el Estadio El Teniente. Igualados en la tabla: Tanto celestes como oro y cielo se encuentran con 19 puntos en la tabla, por lo que una victoria los acercaría a la parte alta de la división./dd> ¿Cómo llegan al partido?: O’higgins no jugó la fecha pasada por el Campeonato Nacional 2026, pero a mitad de semana se clasificó a la siguiente fase de la Copa Sudamericana al vencer de visita a Millonarios. Por su parte, Everton igualó ante Coquimbo Unido por la fecha 13 de la división.

O’Higgins recibe a Everton este domingo 31 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua. El duelo entre el Capo de Provincia y los Ruleteros válido por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026 será uno de los encuentros más interesantes de la fecha, debido a que ambos están juntos en la tabla y una victoria podría significar que suban a la parte alta de la competencia.

Tras 13 encuentros disputados en la división de honor, O’Higgins se encuentra en la octava posición, mientras que Everton se posiciona séptimo. Ambas escuadras poseen 19 unidades, por lo que el choque entre ellos será un duelo muy parejo en la jornada del torneo nacional.

¿Dónde y cómo ver en vivo O’Higgins vs Everton?

El encuentro entre el Capo de Provincia y los Ruleteros será emitido por las señales de TNT Sports Premium para la televisión, además de que también contará con transmisión por la plataforma de streaming HBO Max.

TV : TNT Sports Premium.

: TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Everton?

Fecha : Domingo 31 de mayo.

: Domingo 31 de mayo. Hora : 17:30 horas.

: 17:30 horas. Estadio: El Teniente, Rancagua.

Árbitros de O’Higgins vs Everton

Árbitro central : Francisco Gilabert.

: Francisco Gilabert. 1er asistente : Juan Serrano.

: Juan Serrano. 2do asistente : Leslie Vásquez.

: Leslie Vásquez. 4to árbitro : Mario Salvo.

: Mario Salvo. VAR : Juan Sepúlveda.

: Juan Sepúlveda. AVAR: Wladimir Muñoz.

¿Cómo llegan O’Higgins vs Everton?

Por la competencia nacional, O’Higgins no disputó su encuentro por la fecha 13, debido a que aplazaron su encuentro ante Universidad de Chile por su compromiso que tuvo en la semana ante Millonarios por la Copa Sudamericana 2026.

Aplazar el duelo ante los azules le sirvió a los celestes, ya que lograron una épica victoria ante Millonarios en tierras colombianas por 2-1. Con este resultado, el Capo de Provincia avanzó en el segundo lugar del Grupo C con 10 unidades a la próxima fase de la competencia internacional.

Por su parte, la última actuación de Everton en cancha fue por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026. En el Estadio Sausalito, los Ruleteros igualaron por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido.

Formaciones probables para O’Higgins vs Everton

Formación de O’Higgins:

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Martín Maturana, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo.

Formación de Everton:

Esteban Kirkman; Óscar Opazo, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Vicente Fernández; Joaquín Moya, Benjamín Berríos; Lucas Soto, Alan Medina, Emiliano Ramos; Cristian Palacios.

Minuto a minuto de O’Higgins vs Everton