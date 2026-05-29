Datos Clave Gestión estratégica: O’Higgins ya inició conversaciones formales con Conmebol, pero ante la rigurosidad reglamentaria, el club trabaja en paralelo una alternativa fuera de Rancagua. Estadio Nacional: Es la opción que gana terreno en la directiva celeste como el candidato principal para albergar a los más de 20.000 espectadores que requiere la fase. Factor Boca: La alta convocatoria y los estándares de seguridad exigidos por el rival argentino hacen que la opción de Santiago sea vista como la más viable.

La clasificación a playoffs de la Copa Sudamericana puso a O’Higgins en el centro de la escena continental, pero también activó de inmediato la maquinaria administrativa en el “Monasterio Celeste”. Si bien la dirigencia trabaja para que El Teniente sea la casa ante Boca Juniors, el club ya tiene sobre la mesa un “Plan B” bien definido. Ante la estricta normativa de Conmebol sobre el aforo mínimo para esta fase, el traslado a la capital dejó de ser una posibilidad remota para convertirse en la estrategia principal del cuadro rancagüino.

¿Por qué el Estadio Nacional es el Plan B de O’Higgins vs Boca Juniors?

Para la dirigencia de O’Higgins, el cambio de escenario no es una simple emergencia, sino una decisión operativa de fondo. Enfrentar a un club de la magnitud de Boca Juniors exige una logística que la infraestructura convencional de Rancagua, por sí sola, difícilmente podría absorber.

Trasladar el partido a Santiago se perfila como la alternativa más lógica bajo varios criterios estratégicos. En primer lugar, la llegada de un gigante como Boca y su masiva hinchada demanda una capacidad de respuesta en conectividad aérea, hotelería de alta gama y facilidades operativas que la capital resuelve con mayor fluidez. A esto se suma la presión de la Conmebol, que suele inclinar la balanza hacia las capitales en partidos de alto riesgo o gran convocatoria, donde el control de flujos y los estándares de seguridad son mucho más robustos.

Finalmente, el aspecto financiero termina de inclinar la balanza. Jugar en el Estadio Nacional no solo garantiza cumplir con creces el aforo de 20 mil espectadores exigido para esta fase, sino que permite maximizar los ingresos, convirtiendo un posible dolor de cabeza administrativo en una oportunidad económica significativa para el club. Todo esto transforma la opción de Ñuñoa en un movimiento estratégico que va mucho más allá de la normativa, posicionándose como la vía más eficiente para recibir al cuadro xeneize.

El Teniente vs Conmebol: ¿Por qué el estadio de Rancagua no cumple con los requisitos?

A pesar de la activación del Plan B, en Rancagua no bajan los brazos. La directiva ha iniciado gestiones ante la Conmebol en Luque para intentar obtener una excepción reglamentaria. El argumento es la calidad técnica del recinto, buscando repetir precedentes donde clubes pequeños han logrado permisos especiales.

Sin embargo, para la Conmebol, no hay medias tintas. La normativa para las fases eliminatorias (playoffs, octavos y cuartos) es explícita: se exige una capacidad mínima de 20.000 espectadores. El estadio El Teniente, con sus 14.087 asientos, queda automáticamente fuera de la norma técnica. El club reconoce internamente que la viabilidad de una excepción es baja. Por ello, el trabajo de la gerencia hoy se divide en dos frentes: la pelea administrativa por Rancagua y la logística avanzada para cerrar el Estadio Nacional como sede de emergencia, evitando así cualquier imprevisto de último minuto.

Cuándo juegan O’Higgins vs Boca Juniors: Programación y el presente de ambos equipos

La serie de playoffs definirá al equipo que avanzará a la ronda de los 16 mejores. Ambos elencos llegan con realidades opuestas tras sus respectivas fases de grupos:

O’Higgins: El “Capo de Provincia” llega a esta instancia tras una notable campaña en el Grupo C de la Sudamericana, donde finalizó en el segundo lugar con 10 puntos , demostrando un alto nivel competitivo ante rivales como São Paulo.

El “Capo de Provincia” llega a esta instancia tras una notable campaña en el Grupo C de la Sudamericana, donde finalizó en el , demostrando un alto nivel competitivo ante rivales como São Paulo. Boca Juniors: El cuadro Xeneize aterriza en el certamen tras quedar tercero en el Grupo D de la Copa Libertadores (7 puntos), siendo superado por Universidad Católica y Cruzeiro.

El calendario oficial de la llave es el siguiente:

Partido de ida: La serie arranca en La Bombonera, Buenos Aires, durante la semana del 20 al 26 de julio .

La serie arranca en La Bombonera, Buenos Aires, durante la semana del . Partido de vuelta: La definición en Chile está programada para la semana del 27 de julio al 2 de agosto.

La dirigencia trabaja a contrarreloj para confirmar la sede antes de la próxima semana, fecha límite para enviar la programación oficial a la Conmebol y la señal televisiva internacional.