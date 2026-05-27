Datos Clave Hazaña en Bogotá: O’Higgins se impuso por 2-1 a Millonarios como visitante y selló su clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana tras finalizar segundo en el Grupo C con 10 puntos. El obstáculo normativo: La Conmebol exige que los estadios que alberguen la fase de playoffs tengan una capacidad mínima de 20 mil espectadores, cifra que el estadio El Teniente de Rancagua no cumple (14.087). Definición de rival: Los dirigidos por Lucas Bovaglio enfrentarán a uno de los equipos que finalice en el tercer lugar de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en llaves que arrancarán el 21 de julio.

La fiesta en Rancagua no fue completa. Tras lograr la épica y vencer a Millonarios de Colombia a domicilio para asegurar su boleto a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, O’Higgins se topó de frente con el reglamento internacional. El histórico Estadio El Teniente no cumple con el aforo mínimo exigido por la Conmebol para albergar duelos de eliminación directa (playoffs), desatando un verdadero dolor de cabeza para la dirigencia celeste, que deberá iniciar gestiones contra el tiempo para no perder su localía.

Hazaña en Colombia: ¿Cómo O’Higgins clasificó en la Copa Sudamericana?

Antes del drama administrativo, los rancagüinos firmaron una de sus actuaciones internacionales más brillantes de los últimos años. En el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, el “Capo de Provincia” derrotó 2-1 a Millonarios con anotaciones de Bastián Yáñez (6′) y Alan Robledo (37′), resistiendo los embates locales en el segundo tiempo tras el descuento del ex U de Chile Rodrigo Contreras.

Este triunfo permitió a los pupilos de Lucas Bovaglio sumar 10 unidades, quedando como exclusivos escoltas del líder Sao Paulo (12 puntos) en el Grupo C, lo que les otorgó el anhelado pase al repechaje del certamen continental.

La regla de Conmebol: ¿Por qué El Teniente de Rancagua no sirve para playoffs?

El problema para O’Higgins radica en el manual de competiciones. Para los partidos de playoffs, octavos y cuartos de final, la Confederación Sudamericana de Fútbol exige que los recintos deportivos posean un aforo mínimo de 20.000 espectadores.

Actualmente, El Teniente de Rancagua cuenta con una capacidad oficial de 14.087 asientos, quedando muy por debajo de la exigencia internacional. Si bien la norma es clara, en el Monasterio Celeste aún hay esperanzas: el club puede presentar una solicitud formal ante la Conmebol en Luque para pedir una excepción de aforo, siempre que se garanticen todos los estándares de seguridad y transmisión.

Existe un antecedente favorable para los chilenos: en 2024, Independiente del Valle solicitó una excepción para jugar los octavos de final ante Boca Juniors en su Estadio Banco Guayaquil (capacidad de 12.000 personas), petición que fue aprobada por el ente rector debido a la alta calidad estructural del recinto.

¿Cuándo y contra quién juega O’Higgins los playoffs de la Sudamericana?

La fase de playoffs de la Copa Sudamericana está programada para disputarse entre el 21 y el 30 de julio de 2026.

En esta instancia no existe un sorteo tradicional. El reglamento estipula que los equipos que finalizaron segundos en la Sudamericana (como O’Higgins) chocarán contra los ocho elencos que terminen en la tercera posición de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los cruces se definen por rendimiento: el mejor segundo de la Sudamericana enfrenta al peor tercero de la Libertadores, y así sucesivamente. Los rancagüinos conocerán a su rival definitivo una vez concluida la última fecha este jueves 28 de mayo.