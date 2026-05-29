Ñublense logró un triunfo importante en El Salvador. Los Diablos Rojos se impusieron por 1-0 ante Cobresal por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026 y dieron un paso importante en su pelea por meterse en zona de torneos internacionales. Con este triunfo, el equipo de Juan José Ribera escaló posiciones en la tabla y se instaló cuarto con 21 unidades, a la espera de los demás partidos de la jornada.

Los Mineros, en tanto, profundizaron su crisis y se mantuvieron en el decimocuarto puesto, pero con la posibilidad de quedar incluso en el último lugar empatado en puntaje con Unión La Calera, si es que estos ganan al igual que Concepción.

Los goles de Cobresal vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026

El único tanto del compromiso llegó muy temprano, a los 13 minutos del primer tiempo. Tras una falta dentro del área, el árbitro no dudó y sancionó penal a favor de los chillanejos. Ignacio Jeraldino tomó la responsabilidad desde los doce pasos y, con un remate seguro, venció al arquero local para poner el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

Con la ventaja en el bolsillo desde tan temprano, los Diablos Rojos manejaron bien los tiempos del partido, apoyados en un bloque defensivo sólido encabezado por Pablo Calderón y con un Nicola Pérez seguro bajo los tres palos. Cuando Cobresal se volcó al ataque buscando el empate, Ñublense aguantó con orden y supo administrar la ventaja hasta el pitazo final.

Estadísticas de Cobresal vs Ñublense

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 14 Cobresal 0 1 Segunda parte Atlético Ñublense Steffan Pino 45′ Ignacio Jeraldino 14′ Christian Mansilla 45′

Christian Mansilla 45′ Nicola Perez 77′

Nicola Perez 77′ 84′ Summary

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Match Stats

Team Stats 84 ‘ Atlético Ñublense Tarjeta amarilla : 77 ‘ Atlético Ñublense Tarjeta amarilla : Nicola Perez 71 ‘ Cobresal Sustitución entra : Franco Frias 71 ‘ Cobresal Sustitución sale : Agustin Nadruz 64 ‘ Atlético Ñublense Sustitución entra : Fernando Ovelar 64 ‘ Atlético Ñublense Sustitución sale : Ignacio Tapia 64 ‘ Atlético Ñublense Sustitución entra : Alex Valdes 64 ‘ Atlético Ñublense Sustitución sale : Matias Plaza 53 ‘ Atlético Ñublense Sustitución entra : Diego Cespedes 53 ‘ Atlético Ñublense Sustitución sale : Christian Mansilla 45 + 5 ‘ Atlético Ñublense Tarjeta amarilla : Christian Mansilla 45 + 5 ‘ Cobresal Tarjeta amarilla : Steffan Pino 46 ‘ Cobresal Sustitución entra : Renato Huerta 46 ‘ Cobresal Sustitución sale : Christian Moreno 46 ‘ Cobresal Sustitución entra : Juan Fuentes 46 ‘ Cobresal Sustitución sale : Aaron Astudillo 14 ‘ Atlético Ñublense Penalti : Ignacio Jeraldino Amonestación para [player1]. Amonestación para Nicola Perez. Cambio: se retira Agustin Nadruz y entra en su lugar Franco Frias. Cambio: se retira Ignacio Tapia y entra en su lugar Fernando Ovelar. Cambio: se retira Matias Plaza y entra en su lugar Alex Valdes. Cambio: se retira Christian Mansilla y entra en su lugar Diego Cespedes. Cambio: se retira Christian Moreno y entra en su lugar Renato Huerta. Cambio: se retira Aaron Astudillo y entra en su lugar Juan Fuentes. Ya en juego el segundo tiempo. [ +6 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +5 ‘ ] Amonestación para Steffan Pino. [ +5 ‘ ] Amonestación para Christian Mansilla. ¡G O O O O O O L! – ¡Ignacio Jeraldino (Atlético Ñublense) anota desde el punto de penalti! El árbitro da inicio al encuentro. Cobresal Cobresal 5-3-2 12 Alejandro

Santander 23 Guillermo

Pacheco 16 Franco

Bechtholdt 20 Jose

Tiznado 18 Christian

Moreno 15 Antonio

Castillo 22 Aaron

Astudillo 5 Agustin

Nadruz 10 Bryan

Carvallo 8 Steffan

Pino 11 Julian

Brea Entrenador

0 Gustavo Huerta

Suplentes

1 Renato Gonzalez



4 Rodrigo Sandoval



6 Esteban Valencia



13 Benjamin Valenzuela



14 Renato Huerta



17 Juan Fuentes



21 Matias Sepulveda



24 Benjamin Ramirez



32 Franco Frias

Atlético Ñublense Atlético Ñublense 3-5-2 1 Nicola

Perez 5 Felipe

Campos 4 Osvaldo

Bosso 15 Sebastian

Valencia 8 Gabriel

Graciani 10 Matias

Plaza 35 Christian

Mansilla 28 Manuel

Rivera 14 Jovany

Campusano 20 Ignacio

Jeraldino 19 Ignacio

Tapia Entrenador

0 Juan Jose Ribera

Suplentes

25 Hernan Munoz



6 Pablo Calderon



7 Fernando Ovelar



9 Franco Rami



11 Lucas Molina



13 Daniel Saavedra



16 Diego Sanhueza



18 Diego Cespedes



22 Alex Valdes

4 Faltas Cometidas 12 2 Fuera de Juego 2 69 Posesión de Balón 31 1 Tarjetas Amarillas 2 6 Tiros Fuera 1 2 Tiros a Puerta 3 6 Corners 4 0 Tarjetas Rojas 0 6 Saques de Portería 7 0 Penaltis 1 14 Tiros Libres 6 2 Paradas 1 4 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 2 Tiros Fuera 2ª Mitad 0 0 Tiros a Puerta 1ª Mitad 2 2 Tiros a Puerta 2ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 2 Fuera de Juego 2ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 3 Corners 1ª Mitad 4 3 Corners 2ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 3 Faltas Cometidas 1ª Mitad 6 1 Faltas Cometidas 2ª Mitad 6 Last Confrontations ATL 5 – 0 COB 07/12/2025 COB 1 – 1 ATL 22/06/2025 COB 0 – 1 ATL 14/09/2024 COB 2 – 2 ATL 20/04/2024 COB 2 – 1 ATL 06/08/2023

¿Cuando vuelven a jugar Cobresal y Ñublense?

La próxima estación de ambos elencos será por la Copa de la Liga 2026: Cobresal visitará a U Católica en el Claro Arena, el sábado 6 de junio a las 18.00 horas.

Por su parte, Ñublense recibe a U de Concepción en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán, el mismo día y a la mis a hor, ya que ambos compromisos son válidos por la última fecha del Grupo B.

Los Diablos Rojos llegan con la primera opción de avanzar a semifinales del torneo, dado que requieren un empate. Solo si pierden le dan una luz de esperanza a Los Cruzados.