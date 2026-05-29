Ñublense logró un triunfo importante en El Salvador. Los Diablos Rojos se impusieron por 1-0 ante Cobresal por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026 y dieron un paso importante en su pelea por meterse en zona de torneos internacionales. Con este triunfo, el equipo de Juan José Ribera escaló posiciones en la tabla y se instaló cuarto con 21 unidades, a la espera de los demás partidos de la jornada.
Los Mineros, en tanto, profundizaron su crisis y se mantuvieron en el decimocuarto puesto, pero con la posibilidad de quedar incluso en el último lugar empatado en puntaje con Unión La Calera, si es que estos ganan al igual que Concepción.
Los goles de Cobresal vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026
El único tanto del compromiso llegó muy temprano, a los 13 minutos del primer tiempo. Tras una falta dentro del área, el árbitro no dudó y sancionó penal a favor de los chillanejos. Ignacio Jeraldino tomó la responsabilidad desde los doce pasos y, con un remate seguro, venció al arquero local para poner el 1-0 que terminaría siendo definitivo.
Con la ventaja en el bolsillo desde tan temprano, los Diablos Rojos manejaron bien los tiempos del partido, apoyados en un bloque defensivo sólido encabezado por Pablo Calderón y con un Nicola Pérez seguro bajo los tres palos. Cuando Cobresal se volcó al ataque buscando el empate, Ñublense aguantó con orden y supo administrar la ventaja hasta el pitazo final.
Estadísticas de Cobresal vs Ñublense
- Steffan Pino 45′
- Ignacio Jeraldino 14′
- Christian Mansilla 45′
- Nicola Perez 77′
- 84′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Santander
Pacheco
Bechtholdt
Tiznado
Moreno
Castillo
Astudillo
Nadruz
Carvallo
Pino
Brea
- Entrenador
-
0Gustavo Huerta
- Suplentes
-
1Renato Gonzalez
-
4Rodrigo Sandoval
-
6Esteban Valencia
-
13Benjamin Valenzuela
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14Renato Huerta
-
17Juan Fuentes
-
21Matias Sepulveda
-
24Benjamin Ramirez
-
32Franco Frias
Perez
Campos
Bosso
Valencia
Graciani
Plaza
Mansilla
Rivera
Campusano
Jeraldino
Tapia
- Entrenador
-
0Juan Jose Ribera
- Suplentes
-
25Hernan Munoz
-
6Pablo Calderon
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7Fernando Ovelar
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9Franco Rami
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11Lucas Molina
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13Daniel Saavedra
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16Diego Sanhueza
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18Diego Cespedes
-
22Alex Valdes
¿Cuando vuelven a jugar Cobresal y Ñublense?
La próxima estación de ambos elencos será por la Copa de la Liga 2026: Cobresal visitará a U Católica en el Claro Arena, el sábado 6 de junio a las 18.00 horas.
Por su parte, Ñublense recibe a U de Concepción en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán, el mismo día y a la mis a hor, ya que ambos compromisos son válidos por la última fecha del Grupo B.
Los Diablos Rojos llegan con la primera opción de avanzar a semifinales del torneo, dado que requieren un empate. Solo si pierden le dan una luz de esperanza a Los Cruzados.