Ñublense logró un triunfo importante en El Salvador. Los Diablos Rojos se impusieron por 1-0 ante Cobresal por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026 y dieron un paso importante en su pelea por meterse en zona de torneos internacionales. Con este triunfo, el equipo de Juan José Ribera escaló posiciones en la tabla y se instaló cuarto con 21 unidades, a la espera de los demás partidos de la jornada.

Los Mineros, en tanto, profundizaron su crisis y se mantuvieron en el decimocuarto puesto, pero con la posibilidad de quedar incluso en el último lugar empatado en puntaje con Unión La Calera, si es que estos ganan al igual que Concepción.

Los goles de Cobresal vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026

El único tanto del compromiso llegó muy temprano, a los 13 minutos del primer tiempo. Tras una falta dentro del área, el árbitro no dudó y sancionó penal a favor de los chillanejos. Ignacio Jeraldino tomó la responsabilidad desde los doce pasos y, con un remate seguro, venció al arquero local para poner el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

Con la ventaja en el bolsillo desde tan temprano, los Diablos Rojos manejaron bien los tiempos del partido, apoyados en un bloque defensivo sólido encabezado por Pablo Calderón y con un Nicola Pérez seguro bajo los tres palos. Cuando Cobresal se volcó al ataque buscando el empate, Ñublense aguantó con orden y supo administrar la ventaja hasta el pitazo final.

Estadísticas de Cobresal vs Ñublense

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 14
Cobresal
29/05/2026 18:00
0
1
Segunda parte
Atlético Ñublense
  • Steffan Pino 45′
  • Ignacio Jeraldino 14′
  • Christian Mansilla 45′
  • Nicola Perez 77′
  • 84′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
84 ‘
Atlético Ñublense
Tarjeta amarilla :
77 ‘
Atlético Ñublense
Tarjeta amarilla : Nicola Perez
71 ‘
Cobresal
Sustitución entra : Franco Frias
71 ‘
Cobresal
Sustitución sale : Agustin Nadruz
64 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución entra : Fernando Ovelar
64 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución sale : Ignacio Tapia
64 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución entra : Alex Valdes
64 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución sale : Matias Plaza
53 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución entra : Diego Cespedes
53 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución sale : Christian Mansilla
45 + 5 ‘
Atlético Ñublense
Tarjeta amarilla : Christian Mansilla
45 + 5 ‘
Cobresal
Tarjeta amarilla : Steffan Pino
46 ‘
Cobresal
Sustitución entra : Renato Huerta
46 ‘
Cobresal
Sustitución sale : Christian Moreno
46 ‘
Cobresal
Sustitución entra : Juan Fuentes
46 ‘
Cobresal
Sustitución sale : Aaron Astudillo
14 ‘
Atlético Ñublense
Penalti : Ignacio Jeraldino
Amonestación para [player1].
Amonestación para Nicola Perez.
Cambio: se retira Agustin Nadruz y entra en su lugar Franco Frias.
Cambio: se retira Ignacio Tapia y entra en su lugar Fernando Ovelar.
Cambio: se retira Matias Plaza y entra en su lugar Alex Valdes.
Cambio: se retira Christian Mansilla y entra en su lugar Diego Cespedes.
Cambio: se retira Christian Moreno y entra en su lugar Renato Huerta.
Cambio: se retira Aaron Astudillo y entra en su lugar Juan Fuentes.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +6 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +5 ‘ ] Amonestación para Steffan Pino.
[ +5 ‘ ] Amonestación para Christian Mansilla.
¡G O O O O O O L! – ¡Ignacio Jeraldino (Atlético Ñublense) anota desde el punto de penalti!
El árbitro da inicio al encuentro.
Cobresal
5-3-2
Alejandro Santander 12
Alejandro
Santander
Guillermo Pacheco 23
Guillermo
Pacheco
Franco Bechtholdt 16
Franco
Bechtholdt
Jose Tiznado 20
Jose
Tiznado
Christian Moreno 18
Christian
Moreno
Antonio Castillo 15
Antonio
Castillo
Aaron Astudillo 22
Aaron
Astudillo
Agustin Nadruz 5
Agustin
Nadruz
Bryan Carvallo 10
Bryan
Carvallo
Steffan Pino 8
Steffan
Pino
Julian Brea 11
Julian
Brea
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Huerta
  • Suplentes
  • 1
    Renato Gonzalez
  • 4
    Rodrigo Sandoval
  • 6
    Esteban Valencia
  • 13
    Benjamin Valenzuela
  • 14
    Renato Huerta
  • 17
    Juan Fuentes
  • 21
    Matias Sepulveda
  • 24
    Benjamin Ramirez
  • 32
    Franco Frias
Atlético Ñublense
3-5-2
Nicola Perez 1
Nicola
Perez
Felipe Campos 5
Felipe
Campos
Osvaldo Bosso 4
Osvaldo
Bosso
Sebastian Valencia 15
Sebastian
Valencia
Gabriel Graciani 8
Gabriel
Graciani
Matias Plaza 10
Matias
Plaza
Christian Mansilla 35
Christian
Mansilla
Manuel Rivera 28
Manuel
Rivera
Jovany Campusano 14
Jovany
Campusano
Ignacio Jeraldino 20
Ignacio
Jeraldino
Ignacio Tapia 19
Ignacio
Tapia
  • Entrenador
  • 0
    Juan Jose Ribera
  • Suplentes
  • 25
    Hernan Munoz
  • 6
    Pablo Calderon
  • 7
    Fernando Ovelar
  • 9
    Franco Rami
  • 11
    Lucas Molina
  • 13
    Daniel Saavedra
  • 16
    Diego Sanhueza
  • 18
    Diego Cespedes
  • 22
    Alex Valdes
4
Faltas Cometidas
12
2
Fuera de Juego
2
69
Posesión de Balón
31
1
Tarjetas Amarillas
2
6
Tiros Fuera
1
2
Tiros a Puerta
3
6
Corners
4
0
Tarjetas Rojas
0
6
Saques de Portería
7
0
Penaltis
1
14
Tiros Libres
6
2
Paradas
1
4
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
2
Tiros Fuera 2ª Mitad
0
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
2
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
2
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
3
Corners 1ª Mitad
4
3
Corners 2ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
3
Faltas Cometidas 1ª Mitad
6
1
Faltas Cometidas 2ª Mitad
6
Last Confrontations
ATL 5 – 0 COB 07/12/2025
COB 1 – 1 ATL 22/06/2025
COB 0 – 1 ATL 14/09/2024
COB 2 – 2 ATL 20/04/2024
COB 2 – 1 ATL 06/08/2023

¿Cuando vuelven a jugar Cobresal y Ñublense?

La próxima estación de ambos elencos será por la Copa de la Liga 2026: Cobresal visitará a U Católica en el Claro Arena, el sábado 6 de junio a las 18.00 horas.

Por su parte, Ñublense recibe a U de Concepción en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán, el mismo día y a la mis a hor, ya que ambos compromisos son válidos por la última fecha del Grupo B.

Los Diablos Rojos llegan con la primera opción de avanzar a semifinales del torneo, dado que requieren un empate. Solo si pierden le dan una luz de esperanza a Los Cruzados.

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