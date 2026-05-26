Datos Clave Grave lesión en Ñublense: Giovanny Ávalos sufrió la rotura del ligamento cruzado en el empate ante la U de Concepción. Baja sensible: El futbolista será operado y se perderá el resto de la temporada. Opción para fichar: Producto de esta situación, los chillanejos podrían sumar un reemplazante.

El pasado fin de semana en el empate 2-2 ante la Universidad de Concepción, Ñublense sufrió un repentino golpe. Giovanny Ávalos debió abandonar la cancha a los 20 minutos producto de una lesión que le impidió seguir en el campo de juego.

Este martes, se confirmó la gravedad de la lesión del futbolista que ha sido una de las figuras de los chillanejos la temporada 2026: el atacante sufrió la rotura del ligamento cruzado y estará varios meses sin ver acción.

¿Qué le pasó a Giovanny Ávalos en Ñublense?

Giovanny Ávalos sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, según confirmó Ñublense a través de un parte médico.

“Durante los próximos días, el delantero será operado por el Dr. Yáñez en Clínica Meds para luego iniciar su proceso de recuperación y rehabilitación, bajo la supervisión de los especialistas y del área médica del club”, precisaron los chillanejos.

“Como institución, enviamos todo nuestro apoyo y fuerza a Giovanny Ávalos en este difícil momento, confiando en su fortaleza para afrontar su recuperación”, completó.

🏥 Informamos el parte médico de Giovanny Ávalos.



Le deseamos una pronta y exitosa recuperación.



¡Mucha fuerza, Gio! 💪🏻 pic.twitter.com/NEgwZL1c6k — Deportivo Ñublense (@nublenseSADP) May 26, 2026

¿Cuándo tiempo estará fuera Giovanny Ávalos?

Producto de la gravedad de su lesión, Giovanny Ávalos se perderá el resto de la temporada junto a Ñublense. El tiempo de recuperación se estima entre 9 a 12 meses, por lo que apunta a regresar el 2027.

Esta situación le abre una venta a los Diablos Rojos de sumar un nuevo refuerzo, aunque habrá que esperar si la dirigencia hará uso de esta opción o mantiene el plantel como está.

¿Cuándo juega Ñublense?

En medio de este duro golpe, Ñublense continúa preparándose para su próximo compromiso. Los de Chillán visitarán este viernes 29 de mayo a Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador desde las 18:00 horas en un encuentro válido por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026.