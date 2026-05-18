Datos Clave Disculpas públicas en Ñublense: El jugador Jovanny Campusano pidió perdón tras caer por goleada ante Colo Colo La peor derrota de la temporada: Los chillanejos cayeron por 6-2 en su visita al Estadio Monumental. Quieren dar vuelta la página: Para sacudirse de las heridas, ya están enfocados en su próximo partido ante la U de Concepción.

El lateral de Ñublense, Jovanny Campusano, reconoció estar avergonzado tras la aplastante derrota que sufrió ante Colo Colo el pasado domingo por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2026.

El futbolista manifestó estar triste y le pidió disculpas a los hinchas chillanejos tras ser derrotados por 6-2 en su visita al Estadio Monumental.

¿Qué dijo Campusano tras caer ante Colo Colo?

Tras la humillante caída ante el Cacique, Campusano conversó con el medio Rincón del Rojo, donde no ocultó su desazón por el resultado, y sobre todo, por el desempeño del equipo en Macul.

“Pedimos disculpas por el partido que hicimos. Nos vamos tristes, se nos cae la cara de vergüenza. Esto no es lo que veníamos haciendo, nosotros no somos esto. Nos duele”, dijo de entrada.

“No hay explicaciones ni excusas. Fue un partido totalmente aparte. No sé si se vuelva a repetir un partido así. Pero hacemos la autocrítica a nivel personal y grupal”, agregó.

¿Cómo espera Ñublense revertir la situación?

Por otro lado, el defensor entregó la fórmula para dejar atrás este trago amargo y revertir la situación en Ñublense. “Hay que seguir trabajando y corregir los errores durante la semana. Tenemos una revancha a la vuelta de la esquina. Vamos a levantar esto. Hoy no somos los más malos y tampoco éramos los mejores anteriormente”, señaló.

Por último, afirmó que deben enfocarse en su próximo compromiso en el Campeonato Nacional. “Tenemos que dar vuelta la página rápido. Como hombres vamos a poner el pecho a las balas y vamos a salir adelante”, sentenció.

¿Cuál es la situación de Ñublense?

Ñublense marcha en el décimo lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional con 17 puntos. Si bien la goleada propinada por Colo Colo provocó un golpe importante para los chillanejos, siguen estando a solo dos puntos de los puestos de clasificación a copas internacionales.

Su próximo partido en el torneo será el próximo sábado 23 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún ante la U de Concepción.