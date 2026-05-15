Juan José Ribera, técnico de Ñublense de 45 años, llega a la fecha 12 del Campeonato Nacional con una estadística difícil de igualar en el fútbol chileno: 8 victorias, 5 empates y solo 3 derrotas en sus últimos 16 partidos ante Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, un 50% de rendimiento en victorias frente a los tres clubes con mayor masa societaria del país. El duelo ante los albos se disputará este domingo en el Estadio Monumental.

El detalle que más pesa en ese historial es que la última derrota de JJ Ribera frente a Colo Colo ocurrió en 2024, cuando el español dirigía a Audax Italiano. Con Ñublense en el banco, no ha caído ante los albos.

Los chillanejos llegan al encuentro sabiendo que Fernando Ortiz ha construido un equipo de posesión ordenada, variante táctica y jerarquía individual, cualidades que Ribera reconoció punto por punto en sus declaraciones previas al partido.

¿Cómo analiza Ribera a Colo Colo?

El Coto fue directo al presentar su lectura del rival: “Esperamos un partido duro, difícil. Colo Colo es un equipo grande, siempre tiene una forma de jugar en su cancha y en todas las canchas muy característica, con muy buen manejo de balón”.

El DT de Ñublense amplió el análisis y definió los ejes de su propio plan: “Maneja también diferentes sistemas, con jugadores de jerarquía. Es un equipo que a la vez siento que es bastante ordenado en los partidos que le hemos analizado. Por lo tanto, esperamos un partido duro y nosotros tenemos que tener un rendimiento parejo durante todo el partido”.

Ribera también aclaró que la propuesta visitante no se limitará a defender: “Tenemos que saber su fortaleza y poder hacer un buen encuentro en ese sentido. Y también, lógicamente, buscar la manera de también hacerle daño al rival y poder generar alguna ocasión de gol. Pero yo siento que va a ser un partido difícil como son todos”.

La presión del ambiente fue otro factor que el entrenador incorporó al análisis: “Se le agrega que vamos a un escenario con mucha gente a favor del rival y, lógicamente, eso hace también que el entorno sea un poco más hostil para nuestro equipo. Pero hemos mostrado fortaleza en ese sentido. En todas las canchas que hemos ido a jugar, llevamos nuestra forma, nuestra idea y luchamos 100 minutos el partido, así que eso no debe cambiar”.

¿Le importa a Ribera ganarle a los grandes?

En conferencia de prensa, Ribera bajó el perfil de sus propias cifras: “Son estadísticas que lleva la prensa o la gente que está encargada de este tipo de datos. El hecho de tener ese porcentaje no te asegura absolutamente nada para ningún partido, porque todos los partidos son diferentes”.

“Nosotros afrontamos cada partido de forma diferente. Yo soy un entrenador que vive más del presente que del pasado o del futuro. Eso lo hemos manifestado desde que llegamos acá. No sirve lo que pasó y tampoco sirve lo que va a pasar. Nosotros tenemos que prepararnos para este partido con Colo Colo y para eso hemos armado una buena semana. Hay que afrontar cada partido con la mayor responsabilidad y siempre entregando el máximo”, cerró el DT.