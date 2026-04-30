Ñublense y Cobresal chocan este sábado 2 de mayo en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán a partir de las 20:00 horas, por su duelo de la Fecha 4 del Grupo B de la Copa de la Liga, compromiso en el que ambos elencos llegan con realidades opuestas.

Los Diablos Rojos están en los primeros puestos en el Campeonato Nacional 2026 (séptimo con 17 puntos) y líderes de su zona en esta copa con siete unidades, mientras que los Mineros están en los puestos del fondo de la Liga de Primera (decimocuartos con 10 positivos) y también está en el fondo de su grupo en este torneo con apenas una unidad.

¿Quién transmite Ñublense vs Cobresal por la Copa de la Liga 2026?

El duelo entre Ñublense y Cobresal se transmitirá por TNT Sports Premium y también con opción de ver por streaming por la plataforma de HBO MAX.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Cobresal por la Copa de la Liga 2026?

Fecha: Sábado 2 de mayo.

Sábado 2 de mayo. Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Estadio: Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas, Chillán.

Árbitros de Ñublense vs Cobresal por la Copa de la Liga 2026

Árbitro: Juan Sepúlveda

1er asistente: Aldo Gómez

2do asistente: Edson Cisternas

4to árbitro: Matías Valenzuela

VAR: Reinerio Alvarado

AVAR: Alan Sandoval

¿Cómo llegan Ñublense y Cobresal?

Ñublense viene de caer en casa por 2-0 ante O’Higgins en el Campeonato Nacional 2026, mientras que en la Copa de la Liga su último compromiso fue victoria por el mismo marcador contra U de Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Cobresal viene de cinco derrotas consecutivas, cuatro por la Liga de Primera y uno por esta copa, por lo que evidentemente es un elenco en crisis. Como casi nunca el técnico Gustavo Huerta llega cuestionado y este duelo puede marcar su futuro.

Formaciones probables para Ñublense y Cobresal

Probable formación de Ñublense: Nicola Pérez; Felipe Campos, Sebastián Valencia, Osvaldo Bosso; Matías Plaza, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Lucas Molina; Diego Sanhueza, Ignacio Jeraldino y Gabriel Graciani. DT: Juan José Ribera.

Probable formación de Cobresal: Alejandro Santander; Franco Bechtholdt, Christian Moreno, Juan Fuentes; Benjamín Valenzuela; Agustín Nadruz, Esteban Valencia, Antonio Castillo; Franco Farías, Julián Brea y Steffan Pino. DT: Gustavo Huerta.