Everton y Cobresal serán los encargados de cerrar el telón a la fecha 11 del Campeonato Nacional 2026. El encuentro entre los Ruleteros y los Mineros se disputará este domingo 26 de abril a partir de las 17:30 horas. El encuentro será disputado en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, y podrá ser visto por las señales de TNT Sports Premium y por streaming en la plataforma HBO MAX.

El duelo entre los viñamarinos y los norteños será directo, ya que ambos equipos se encuentran en la parte inferior de la tabla de posiciones en situaciones complicadas. Quien logre quedarse con los tres puntos podrá ver de mejor manera su presente en la competencia, mientras quien no logre sumar puntos se puede complicar con los temidos puestos de descenso.

¿Quién transmite Everton vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026?

El choque entre Everton y Cobresal será transmitido por las señales de TNT Sports Premium para la gente que desee verlo por TV, mientras que para las plataformas de streaming el duelo será emitido por HBO MAX.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026?

Los Ruleteros recibirá a los Mineros este domingo 26 de abril en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. El encuentro entre viñamarinos y norteños, válido por la undécima jornada del Campeonato Nacional 2026, dará inicio a las 17:30 horas.

Fecha: Domingo 26 de abril.

Hora: 17:30 horas.

Estadio: Estadio Sausalito, Viña del Mar.

Árbitros de Everton vs Cobresal

Árbitro: Hector Jona.

1er asistente: Carlos Poblete.

2do asistente: Joaquín Arrue.

4to árbitro: Mario Salvo Sepúlveda.

VAR: Cristian Galaz.

AVAR: Matías Assadi.

¿Cómo llegan Everton vs Cobresal?

Durante la pasada jornada del fútbol nacional, Everton igualó sin goles ante Universidad de Chile de local. A pesar de la igualdad, los Ruleteros se encuentran en un momento complicado ya que no logran sumar de a tres en el Campeonato Nacional 2026 hace cinco fechas. Actualmente, los viñamarinos se encuentran duodécimos en la tabla con 12 unidades.

Por su parte, Cobresal llega en una situación crítica a la fecha 11, ya que la jornada pasada cayeron de locales por 3-2 ante O´Higgins. Con este resultado, los dirigidos de Gustavo Huerta se encuentran ante penúltimos en la tabla de posiciones con 10 puntos y no conocen de victorias desde la jornada 3, cuando vencieron a Universidad Católica.

Formaciones de Everton vs Cobresal

Formación de Everton

Ignacio González; Benjamín Berrios, Hugo Magallanes, Diego Oyarzun, Nicolás Baeza; Joaquín Moya; Brian Martínez, Julian Alfaro, Alan Medina, Valentín Vidal; Nicolás Montiel. DT: Walter Ribonetto.

Formación de Cobresal

Jorge Pinos; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, Christian Moreno, Antonio Castillo; Julian Brea, Aaron Astudillo, Juan Fuentes, Cesar Yanis; Bryan Carvallo y Steffan Pino. DT: Gustavo Huerta.

Everton vs Cobresal minuto a minuto