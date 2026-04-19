El clásico de la gran minería del cobre entre Cobresal y O’Higgins tendrá lugar en El Salvador, cerca del Rajo Inca, este domingo 19 de abril a las 15:30 horas por la Fecha 10 del Campeonato Nacional.

Ambas escuadras llegan en momentos de inestabilidad, aunque los nortinos llevan la delantera. Una derrota ante los celestes podría provocar un gran cisma institucional.

Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Cobresal vs O’Higgins, minuto a minuto

¿Las claves de Cobresal vs O’Higgins?

Cobresal llega a ese partido herido de muerte. Gustavo Huerta, quien lleva 9 años al mando de la institución, pende de un hilo luego de 4 derrotas consecutivas. Este proceso aún no logra sacudirse el fracaso de haber perdido el título de liga en 2023 y en este 2026 han sufrido demasiado luego de la salida de varias de sus figuras.

O’Higgins, por su parte, engancha buenas con malas. Va a El Salvador con el cansancio de haber jugado un partido exigente ante Sao Paulo por Copa Sudamericana, donde perdieron. Además ya venían de perder en el torneo ante Huachipato. Para recuperar la confianza se encomiendan a Arnaldo Castillo y Francisco González.

La previa de Cobresal vs O’Higgins

Cobresal buscará salir de perdedores en su estadio y con su público, cuando enfrente a O’Higgins, en su clásico de Codelco. El equipo de Diego de Almagro llega en su peor momento de la temporada y se aferra a una genialidad de Stefan Pino.

O’Higgins, por su parte, necesita un triunfo que los ayude a encauzar el camino. Los Celestes se olvidaron de ganar después de su gran victoria sobre Millonarios en Copa Sudamericana y necesitan los puntos para evitar enredarse en el plano local.

Formaciones de Cobresal vs O’Higgins

Probable formación de Cobresal

Jorge Pinos; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, Christian Moreno, Antonio Castillo; Juan Fuentes, Aaron Astudillo, Bryan Carvallo; Julián Brea, Steffan Pino y Francisco Moreno.

Probable formación de O’Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Luis Pavez, Leandro Díaz; Martín Maturana, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore.

¿Dónde ver Cobresal vs O’Higgins en vivo?

El duelo entre Cobresal y O’Higgins se jugará este domingo 19 de abril a las 15:30 horas. El duelo será transmitido exclusivamente por TNT Sports y se podrá ver en la plataforma de streaming de HBO MAX.

Así van en la tabla de posiciones Cobresal y O’Higgins