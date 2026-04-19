Cobresal y O’Higgins se medirán este domingo 19 de abril a las 15:30 horas en el Estadio El Cobre. Ambos equipos llegan golpeados tras la última fecha del Campeonato Nacional, por lo que buscarán reencontrarse con los triunfos en esta jornada del torneo.

El encuentro será transmitido a través de la señal básica de TNT Sports y en HBO Max.

¿Quién transmite en vivo Cobresal vs O’Higgins?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs O’Higgins?

El partido entre Cobresal y O’Higgins se disputará este domingo 19 de abril, a partir de las 15:30 horas en el Estadio El Cobre.

🗓 Fecha: Domingo 19 de abril

🕞 Hora: 15:30 horas

🏟 Estadio: Estadio El Cobre

Árbitros del partido entre Cobresal vs O’Higgins

Árbitro: José Cabero.

1er asistente: Ignacio Cerda.

2do asistente: Marcia Castillo.

Cuarto árbitro: Claudio Díaz.

VAR: Matías Assadi.

AVAR: Emilio Bastías.

¿Cómo llegan Cobresal y O’Higgins al partido?

Cobresal viene de caer por 1-0 ante Universidad de Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo, en un partido donde no logró sostener el resultado y terminó quedándose sin puntos como visitante.

O’Higgins, en tanto, perdió por 2-0 frente a Huachipato en El Teniente, en un duelo donde el cuadro rancagüino no pudo imponer su juego y sufrió en defensa.

El último enfrentamiento entre ambos clubes se disputó el 16 de agosto de 2025 y terminó con triunfo de O’Higgins por 1-0.

Formación probable de Cobresal

Jorge Pinos; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, Christian Moreno, Antonio Castillo; Juan Fuentes, Aaron Astudillo, Bryan Carvallo; Julián Brea, Steffan Pino y Francisco Moreno.

Formación probable de O’Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Luis Pavez, Leandro Díaz; Martín Maturana, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore.

Minuto a minuto de Cobresal vs O’Higgins