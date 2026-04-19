O’Higgins, herido en el orgullo, llegó completamente cansado después de largos viajes de Sao Paulo, Santiago, Rancagua, Santiago y Copiapó, y se trajo un triunfo de 3-2 desde el campamento minero de El Salvador ante Cobresal.
La victoria le da un impulso a los Celestes en el Campeonato Nacional y los lleva hasta el quinto puesto con 16 unidades.
Para Cobresal este resultado es caótico, especialmente para su entrenador Gustavo Huerta, quien comienza a despedirse tras 9 temporadas en el club. Los mineros llevan seis partidos consecutivos sin ganar en el torneo.
Goles del Cobresal vs O’Higgins
Cobresal salió con todo, con ganas de llevarse a O’Higgins por delante y así pasó durante los primeros instantes del juego. A los 7 minutos de juego los Celestes no lograron despejar un balón, el que fue capturado por Julián Brea y con un derechazo al ángulo puso el 1-0 para los mineros del norte.
En la segunda mitad O’Higgins apretó un poco más y agarró premio a los 48 minutos de juego. Rabello saca un centro, la defensa de Cobresal no despejó bien y Arnaldo Castillo capturó el rebote y puso el 1-1 para los Celestes.
Cobresal recuperó el dominio del partido y perdió goles por montones. Hasta que en el minuto 68 Jorge Tiznado puso de cabeza a la defensa de O’Higgins con un frentazo extraordinario, dejando el 2-1 para los locales.
La ventaja le duró poco a los mineros del norte, porque a los 74’ un contragolpe veloz terminó con un centro para Thiago Vecino, quien anotó de cabeza para poner el 2-2.
Vecino repitió la dosis a los 74’, González dio un pase preciso y le sacó a la marca y al arquero al delantero uruguayo, quien solo empujó el balón para el 3-2 de O’Higgins sobre Cobresal.
Próximos partidos de Cobresal y O’Higgins
Cobresal volverá a la cancha el próximo 26 de abril, los mineros visitarán a Everton en Viña del Mar para cerrar la Fecha 11 del Campeonato Nacional.
O’Higgins, por su parte, volverá a jugar de visita. Los celestes irán a Chillán para jugar frente a Ñublense el sábado 25 de abril.
Así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional
|Ranking – Primera Division – 2026/2026
|#
|Team
|Pts
|P
|W
|D
|L
|Diff
|GF
|GA
|
1
|Deportes Limache
|20
|10
|6
|2
|2
|14
|23
|9
|
2
|Colo Colo
|18
|8
|6
|0
|2
|5
|9
|4
|
3
|Universidad Católica
|17
|9
|5
|2
|2
|9
|23
|14
|
4
|Atlético Ñublense
|16
|9
|4
|4
|1
|4
|10
|6
|
5
|Huachipato
|15
|9
|5
|0
|4
|3
|15
|12
|
6
|Universidad de Chile
|14
|10
|3
|5
|2
|4
|10
|6
|
7
|Universidad de Concepción
|14
|10
|4
|2
|4
|-9
|8
|17
|
8
|O'Higgins
|13
|9
|4
|1
|4
|-2
|12
|14
|
9
|Coquimbo Unido
|12
|8
|4
|0
|4
|1
|11
|10
|
10
|Everton CD
|12
|10
|3
|3
|4
|0
|9
|9
|
11
|La Serena
|12
|9
|3
|3
|3
|-1
|10
|11
|
12
|Palestino
|11
|9
|3
|2
|4
|-4
|13
|17
|
13
|Audax Italiano
|10
|9
|3
|1
|5
|0
|11
|11
|
14
|Cobresal
|10
|9
|3
|1
|5
|-3
|14
|17
|
15
|Unión La Calera
|7
|9
|2
|1
|6
|-11
|7
|18
|
16
|Deportes Concepción
|4
|9
|1
|1
|7
|-10
|4
|14