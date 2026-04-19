O’Higgins, herido en el orgullo, llegó completamente cansado después de largos viajes de Sao Paulo, Santiago, Rancagua, Santiago y Copiapó, y se trajo un triunfo de 3-2 desde el campamento minero de El Salvador ante Cobresal.

La victoria le da un impulso a los Celestes en el Campeonato Nacional y los lleva hasta el quinto puesto con 16 unidades.

Para Cobresal este resultado es caótico, especialmente para su entrenador Gustavo Huerta, quien comienza a despedirse tras 9 temporadas en el club. Los mineros llevan seis partidos consecutivos sin ganar en el torneo.

Goles del Cobresal vs O’Higgins

Cobresal salió con todo, con ganas de llevarse a O’Higgins por delante y así pasó durante los primeros instantes del juego. A los 7 minutos de juego los Celestes no lograron despejar un balón, el que fue capturado por Julián Brea y con un derechazo al ángulo puso el 1-0 para los mineros del norte.

En la segunda mitad O’Higgins apretó un poco más y agarró premio a los 48 minutos de juego. Rabello saca un centro, la defensa de Cobresal no despejó bien y Arnaldo Castillo capturó el rebote y puso el 1-1 para los Celestes.

Cobresal recuperó el dominio del partido y perdió goles por montones. Hasta que en el minuto 68 Jorge Tiznado puso de cabeza a la defensa de O’Higgins con un frentazo extraordinario, dejando el 2-1 para los locales.

La ventaja le duró poco a los mineros del norte, porque a los 74’ un contragolpe veloz terminó con un centro para Thiago Vecino, quien anotó de cabeza para poner el 2-2.

Vecino repitió la dosis a los 74’, González dio un pase preciso y le sacó a la marca y al arquero al delantero uruguayo, quien solo empujó el balón para el 3-2 de O’Higgins sobre Cobresal.

Próximos partidos de Cobresal y O’Higgins

Cobresal volverá a la cancha el próximo 26 de abril, los mineros visitarán a Everton en Viña del Mar para cerrar la Fecha 11 del Campeonato Nacional.

O’Higgins, por su parte, volverá a jugar de visita. Los celestes irán a Chillán para jugar frente a Ñublense el sábado 25 de abril.

Así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional