Everton y Universidad de Chile fueron los protagonistas de uno de los duelos más reñidos del la décima fecha del Campeonato Nacional 2026. Ruleteros y Azules realizaron un partido de ida y vuelta durante todo el encuentro, la cual no se pudo romper por la gran actuación de los bloques defensivos, en especial de los dos guardametas.

Con este resultado, los azules no pueden volver a la senda de la victoria en la división de honor del fútbol nacional, y se mantienen en la séptima posición con 14 unidades, mientras que los Ruleteros se mantienen en la decimoprimer lugar de la competencia con 11 puntos, a la espera de diversos encuentros que podrían bajarlo en la tabla.

Goles de Everton vs U de Chile

La primera mitad del encuentro contó con un constante ida y vuelta entre las dos escuadras, donde los Azules fueron protagonistas durante la primera media hora de juego. En ese lapso, diversos remates engrandecieron la figura del arquero Ignacio González que se estaba convirtiendo en la figura del encuentro. Por su parte, Everton reaccionó y estuvo muy cerca de abrir el marcador en los últimos 15 minutos de la primera mitad.

Por su parte, el segundo tiempo también inició con opciones claras para ambos equipos, donde Everton tuvo un gol anulado a los 30 minutos del complemeto. Tras esta situación, Universidad de Chile fue el equipo protagonista del encuentro, pero no logró romper el empate en el Estadio Sausalito.

Próximos partidos de Everton y U de Chile

La escuadra ruletera deberá recibir en el Estadio Sausalito a Cobresal por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre Everton y Cobresal se disputará el próximo domingo 26 de abril a partir de las 17:30 horas.

Por su parte, Universidad de Chile deberá recibir a Universidad Católica en una nueva edición del Clásico Universitario. Los Azules jugarán ante los Cruzados el próximo sábado 25 de abril desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

Así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026