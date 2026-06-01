Datos Clave Comisiones conformadas: La U de Chile anunció cómo quedaron establecidas las instancias de trabajo para el 2026. Instancias confirmadas: Fútbol Masculino, Fútbol Femenino, Fútbol Formativo y Auditoría Financiera. En todas puede participar la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, según los estatutos. Comisión especial: Según Radio ADN, habrá una instancia enfocada en trabajar en los 100 años del club el 2027.

El pasado viernes Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, tuvo su segunda reunión de directorio. Allí se establecieron las comisiones de trabajo para el 2026 en las distintas áreas del club.

Este lunes el club a través de sus canales oficiales dio a conocer las distintas instancias. Eso sí, según Radio ADN habrá una especial enfocada en la preparación de los 100 años del club el 2027.

📋Nuevo directorio del Club Universidad de Chile establece las comisiones de trabajo para este 2026 ⬇️https://t.co/6DpSHq7pRN — Universidad de Chile (@udechile) June 1, 2026

¿Cuáles son las comisiones anunciadas en la U de Chile?

De acuerdo a lo informado por el Romántico Viajero, son cuatro las comisiones de trabajo: Fútbol Masculino, Fútbol Femenino, Fútbol Formativo y Auditoria Financiera. De acuerdo a los estatutos, la presidente de Azul Azul, Cecilia Pérez, puede formar parte de las cuatro instancias.

Las comisiones quedaron conformadas de la siguiente forma:

Comisión de Fútbol Masculino: Héctor Humeres, José Miguel Insulza, Aldo Marín, Roberto Nahum y Pablo Silva.

Héctor Humeres, José Miguel Insulza, Aldo Marín, Roberto Nahum y Pablo Silva. Comisión de Fútbol Femenino: Andrés Weintraub, Aldo Marín, Miguel Luis Berr, José Ramón Correa y Cristian Aubert.

Andrés Weintraub, Aldo Marín, Miguel Luis Berr, José Ramón Correa y Cristian Aubert. Comisión de Fútbol Formativo: Miguel Luis Berr, Andrés Weintraub, Francisco Aylwin, Pablo Silva y José Miguel Insulza.

Miguel Luis Berr, Andrés Weintraub, Francisco Aylwin, Pablo Silva y José Miguel Insulza. Comisión de Auditoria Financiera: José Miguel Insulza, Pablo Silva, Cristián Aubert.

¿Cuál es la comisión especial por los 100 años de la U de Chile?

De acuerdo a lo informado por Radio ADN, esta comisión especial tendrá como objetivo enfocarse en la preparación de los 100 años de Universidad de Chile.

Esta instancia quedó compuesta por Aldo Marín, Cristian Aubert y los gerentes de Azul Azul, Manuel Mayo (gerente deportivo) y José Ignacio Asenjo (gerente general).

Universidad de Chile celebrará su centenario el próximo 24 de mayo de 2027, por lo que la dirigencia ya comenzó a trabajar de lleno en el nuevo aniversario del club.