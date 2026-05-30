Datos Clave La joven apuesta de Gago: Pintita citó a Andrés Bolaños, joven venezolano de las divisiones inferiores de la U. Segunda comvocatoria: En el debut de Gago, Bolaños había sido citado, pero no vio minutos en cancha. ‘Cuándo juega la U?: Los azules reciben a Deportes Concepción este sábado 30 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile vuelve a las canchas tras dos semanas sin fútbol, y jugará de local ante Deportes Concepción por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre los azules y el León de Collao es vital para la escuadra de Fernando Gago en la tabla de posiciones, quien a pesar de la presión decidió convocar a un juvenil.

Se trata de Andrés Bolaños, un joven venezolano que se metió en el último momento a la citación de Pintita, y se convierte en una apuesta del técnico argentino de cara al encuentro ante los lilas. Es la segunda vez que el atacante de la selección vino tinto es considerado por Fernando Gago, pero podría ver minutos por primera vez durante esta jornada.

¿Quién es Andrés Bolaños? La sorpresa de Gago en la citación

Con solamente 18 años y siendo una de las figuras destacadas en las juveniles de Universidad de Chile, Andrés Bolaños logró ser considerado por segunda vez por Fernando Gago en las citaciones del estratega argentino para un encuentro del Campeonato Nacional 2026.

Bolaños es oriundo de Caracas, Venezuela, pero llegó en el año 2018 al país con 10 años. El joven es un atacante que suele ser proyectado como extremo derecho, debido a su explosividad al acelerar y su velocidad con el balón, la cual es una posición que siempre complica a Fernando Gago, ya que no tiene un sustituto en aquella banda para Maximiliano Guerrero.

El joven venezolano formado en el Centro Deportivo Azul es una de las piezas para el proyecto a futuro del club, ya que durante el final de la temporada pasada recibió su primer contrato profesional con los azules, quienes ven mucha proyección en el jugador. Cabe destacar que Bolaños es seleccionado de Venezuela en la selección juvenil, y ya participó del Mundial Sub 17 que se disputó en Qatar.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile debe recibir en el Estadio Nacional a Deportes Concepción por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre azules y el León de Collao se disputará este sábado 30 de mayo a partir de las 17:30 horas.