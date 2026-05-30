Datos Clave Anuncio clave: Cecilia Pérez confirmó que solicitará una reunión con el alcalde de Lampa. Busca conocer su postura: El objetivo es conocer su postura sobre el posible estadio de la U de Chile. Alcalde iniste: Jonathan Opazo reafirmó su deseo de albergar el futuro recinto de los azules.

El proyecto del estadio de Universidad de Chile dio un paso concreto este sábado. Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, anunció que solicitará el lunes una reunión formal por ley de lobby con Jonathan Opazo, alcalde de Lampa, para evaluar la posibilidad de materializar el recinto en esa comuna. El anuncio llegó tras un encuentro informal entre ambos durante el partido ante Deportes Concepción en el Estadio Nacional, donde la U venció 2-1.

¿Qué dijo Cecilia Pérez sobre el estadio de la U de Chile?

La presidenta de Azul Azul fue clara sobre cómo quiere manejar el proceso. “Tiene que hacerse con mucha responsabilidad de parte de nuestra institución en lo financiero y que eso tiene que ir de la mano con autoridades valientes. Yo creo que tanto el presidente José Antonio Kast como el alcalde de Lampa son autoridades valientes”, señaló.

Pérez formalizó el siguiente paso con una fecha concreta. “Voy a solicitar el día lunes, por ley de lobby, una reunión con el alcalde de Lampa. Primero para agradecerle y para saber qué está pensando, qué es lo que quiere y cómo podemos en conjunto trabajar para que ojalá sea una realidad”, afirmó.

La mandamás del conjunto laico también fue enfática en que no comunicará avances sin sustento real. “Nosotros vamos a seguir trabajando silenciosamente, porque es un tema sensible para nuestra hinchada. Yo no voy a vender humo justamente por el respeto que nuestra hinchada se merece. Cuando haya hechos concretos y demos pasos concretos, los vamos a comunicar públicamente y transparentemente”, cerró.

¿Qué dijo el alcalde de Lampa sobre el estadio de la U de Chile?

Jonathan Opazo, en tanto, confirmó la reunión formal y reafirmó su interés en albergar el proyecto. “Quedamos comprometidos con la presidenta a poder reunirnos formalmente para conocer nuestras posturas, tanto del municipio como de Azul Azul, y ver si efectivamente en Lampa se puede llegar a materializar algo así como el estadio que tanto sueñan todos los hinchas de la U”, señaló.

El alcalde también planteó el proyecto desde una perspectiva de desarrollo comunal. “Yo creo que es una tremenda oportunidad tener un estadio en mi comuna. Puede desarrollar empleo, generar espacios deportivos y que los podamos utilizar en Lampa”, indicó.

Opazo también valoró el tono que lleva el proceso. “La presidenta ha planteado plazos responsables. Es lo que también nosotros pedimos, que esto se materialice de forma seria”, concluyó el edil, alineándose con la cautela que ha marcado Pérez desde que asumió la presidencia de Azul Azul.