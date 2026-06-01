Datos Clave Ausente azul: Lucas Romero no entró en la lista final de Paraguay. Poco rodaje: Suma 276 minutos, sin goles ni asistencias en la U. Mercado abierto: Una escuadra mexicana consultó por su carta.

Universidad de Chile celebró un trabajado triunfo por 2-1 ante Deportes Concepción en el Estadio Nacional, pero no todas fueron buenas noticias en el CDA. Lucas Romero, atacante paraguayo de 23 años, quedó fuera de la nómina definitiva de Paraguay para el Mundial 2026. El jugador azul había aparecido en la prelista de 55 nombres de Gustavo Alfaro, pero no superó el último corte. Su falta de continuidad en la U terminó pesando en una decisión técnica que cerró una ilusión grande para un futbolista que llegó como refuerzo esta temporada y que todavía no logra afirmarse.

¿Qué jugador de Universidad de Chile quedó fuera de la nómina de Paraguay?

Lucas Romero fue el jugador de Universidad de Chile que quedó fuera de la lista definitiva de Paraguay. El atacante paraguayo había sido incluido en la prelista de 55 futbolistas elaborada por Gustavo Alfaro, pero no entró en la convocatoria final de 26 jugadores. Romero llegó a la U como refuerzo para la temporada 2026, durante el ciclo de Francisco Meneghini, con la expectativa de pelear un lugar importante en el ataque azul. Hasta ahora, ese escenario no se dio.

¿Por qué Lucas Romero no fue convocado por Paraguay?

Romero quedó fuera por decisión técnica de Gustavo Alfaro, en un corte donde pesó su bajo protagonismo en Universidad de Chile. El delantero no logró sumar la continuidad necesaria en el fútbol chileno para sostener su candidatura. Desde su llegada al CDA, acumula apenas 276 minutos, sin goles ni asistencias oficiales con la camiseta azul. Bajo el mando de Francisco Meneghini disputó tres partidos y fue suplente en otros cuatro. Con Fernando Gago, su situación tampoco cambió: solo tuvo una aparición, ante Deportes La Serena en abril, donde jugó 45 minutos. Después de eso, se mantuvo en el banco durante cinco encuentros consecutivos.

¿Quién ocupó el último cupo en la selección de Paraguay?

Gustavo Alfaro terminó eligiendo a Isidro Pitta para completar la nómina final de Paraguay. El atacante de Red Bull Bragantino fue el jugador que se quedó con el último cupo de la lista de 26 convocados. En esa definición también aparecían nombres como Ángel Romero, Mathías Villasanti y el propio Lucas Romero. La decisión dejó fuera al jugador de Universidad de Chile y cortó su opción de disputar el Mundial 2026 con la Albirroja.

¿Cuántos minutos ha jugado Lucas Romero en Universidad de Chile?

Lucas Romero suma 276 minutos en Universidad de Chile durante la temporada 2026. El registro explica parte de su complejo presente. El paraguayo no ha logrado consolidarse como titular, no registra goles ni asistencias y su participación bajó todavía más desde el cambio de entrenador. Su única aparición con Fernando Gago fue ante Deportes La Serena. Desde ese partido, no volvió a sumar minutos y quedó relegado al banco de suplentes.

¿Lucas Romero puede salir de Universidad de Chile?

Lucas Romero ya despertó interés desde México, según informó El Deportivo. La falta de minutos en la U abrió una posible puerta de mercado. Una escuadra mexicana consultó por su carta con miras a mitad de temporada, en un movimiento que podría darle al atacante la opción de relanzar su carrera fuera del fútbol chileno. Por ahora, sigue siendo jugador de Universidad de Chile, pero su bajo protagonismo y la marginación de Paraguay dejan su situación en observación de cara al segundo semestre.

¿Cómo afecta esta noticia a Universidad de Chile?

La U pierde la opción de tener a Lucas Romero en la vitrina internacional y el jugador queda golpeado en plena búsqueda de continuidad. No se trata de una lesión ni de un castigo interno. Es una decisión técnica de selección, pero el contexto azul tiene peso: un refuerzo que llegó con expectativas altas no logró transformarse en pieza importante y ahora también quedó fuera de una cita mayor. Para Fernando Gago, el escenario es claro. Romero necesita recuperar terreno en el CDA si quiere volver a competir por minutos, sostener su valor de mercado y reabrir una puerta en Paraguay.