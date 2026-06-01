Datos Clave Golpe a las malas prácticas: El Presidente destacó la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas para erradicar la opacidad y los conflictos de interés en los clubes. Mesa de trabajo: El Gobierno impulsará acuerdos público-privados para destrabar la construcción de recintos a nivel regional. El sueño de la casa propia: Anunció que el Estado buscará ser un “articulador” para que las instituciones grandes logren tener su espacio definitivo.

En el marco de su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el Presidente de la República, José Antonio Kast, dedicó un importante espacio de su discurso al desarrollo de la actividad física y, de manera muy específica, a la crisis institucional y de infraestructura que atraviesa el fútbol chileno. Durante su alocución, el Mandatario no solo destacó los recientes avances legislativos para transparentar el manejo de los equipos, sino que lanzó un sorpresivo anuncio que sacudió de inmediato al entorno deportivo: un plan de articulación estatal para que los grandes clubes puedan levantar sus anhelados recintos deportivos.

¿Qué dijo el Presidente Kast sobre los estadios propios para los clubes?

El momento más llamativo para el ámbito deportivo llegó cuando el Presidente abordó el déficit de infraestructura en el país. El Mandatario confirmó que el Gobierno tomará un rol activo en este tema mediante alianzas estratégicas.

“Estableceremos una mesa de trabajo para impulsar un plan de recintos deportivos para Chile que permita acelerar, mediante acuerdos público-privados, la construcción de infraestructura a nivel regional y también, por qué no decirlo, contribuir a que todos los grandes clubes puedan tener un espacio propio para desarrollar sus actividades”, anunció la máxima autoridad del país.

Tal como apuntó la prensa deportiva, esta declaración fue leída transversalmente en el ambiente como un guiño a la histórica lucha de Universidad de Chile por conseguir su estadio propio, abriendo la puerta a que el Estado facilite las gestiones y destrabe la burocracia que tradicionalmente ha frenado este tipo de megaproyectos.

El fin de la multipropiedad: ¿Cómo impacta la nueva Ley de Sociedades Anónimas?

Antes de referirse a los estadios, el Presidente Kast fue sumamente enfático en valorar la reciente promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, la cual obligó a separar la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile, marcando, en sus palabras, “un antes y un después para el fútbol chileno”.

El Jefe de Estado fue categórico respecto a las irregularidades que mancharon la actividad en los últimos años. “Con esta normativa, fortalecemos la transparencia, la fiscalización y la probidad en la gestión de los clubes, terminando con prácticas que han afectado la credibilidad de la actividad, como la multipropiedad, los conflictos de interés y la opacidad en la propiedad de las instituciones”, recalcó ante el Congreso. Agregó que esta nueva ley “protege a los hinchas y permite que el deporte profesional se desarrolle con reglas claras, responsabilidad y confianza”.

¿Cuál es el rol del Estado en el nuevo plan de infraestructura deportiva?

Para materializar estas promesas, el Mandatario explicó que el objetivo del Gobierno no es financiar directamente a los privados, sino ejercer como un puente efectivo. “¿Cómo puede contribuir el Estado al impulso de la infraestructura deportiva, cultural y tecnológica en el país? Convirtiéndose en un articulador de estas grandes iniciativas y comprometiendo la acción ágil y decisiva del Estado en su ámbito de responsabilidad”, detalló.

Finalmente, Kast cerró su intervención deportiva realizando una potente reflexión sobre el valor de la actividad en la sociedad. “El deporte es mucho más que eso. Es una escuela de carácter. Enseña disciplina, perseverancia, responsabilidad, trabajo en equipo, respeto por las reglas y capacidad de superación. Queremos que el deporte acompañe a las personas durante toda la vida. Desde la infancia hasta la vejez”, concluyó.