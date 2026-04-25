Ñublense y O’Higgins abren el telón del sábado por la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2026 en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán. Un duelo clave entre dos equipos del pelotón superior que se medirán en el choque donde los dos lados de la tabla se encuentran.

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Ñublense vs O’Higgins, minuto a minuto

La previa de Ñublense vs O’Higgins

El Nelson Oyarzún recibirá este sábado un partido entre dos equipos que vienen de caminos contrastados en la Fecha 10. Ñublense rescató un empate 1-1 ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso que lo mantiene en el 5° lugar con 17 puntos, que evidencia solidez pero cierta dificultad para cerrar partidos fuera de casa. Los Diablos Rojos son uno de los equipos más regulares del torneo y en el Nelson Oyarzún han sido casi imbatibles, convirtiendo su estadio en uno de los más difíciles para visitar en el fútbol chileno.

O’Higgins llega en un momento de alto vuelo: El Capo de Provincia viene de una brillante remontada 3-2 sobre Cobresal en el Estadio El Cobre. Con ese triunfo, el equipo de Rancagua se instaló en el 6° lugar con 16 puntos en la tabla, a solo 1 punto de los Diablos Rojos, lo que convierte el duelo de este sábado en un auténtico enfrentamiento de candidatos.

Formaciones de Ñublense vs O’Higgins

Formación confirmada de Ñublense

Nicola Pérez; Felipe Campos, Sebastián Valencia, Osvaldo Bosso; Matías Plaza, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Lucas Molina; Diego Sanhueza, Ignacio Jeraldino y Gabriel Graciani. DT: Juan José Ribera.

Formación confirmada de O’Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Leandro Díaz, José Tomás Movillo; Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Juan Leiva, Martín Maturana; Thiago Vecino. DT: Lucas Bovaglio.

¿Dónde ver Ñublense vs O’Higgins en vivo?

El duelo entre Ñublense y O’Higgins se jugará este sábado 25 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas, Chillán. El partido será transmitido exclusivamente por TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max, disponibles para todo Chile.

Así van en la Tabla de Posiciones Ñublense y O’Higgins