Coquimbo Unido y O’Higgins se enfrentan este sábado 13 de junio por la fecha 15 del Campeonato Nacional, la última de la primera rueda, desde las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Los piratas llegan en alza tras vencer 2-1 a Deportes Concepción en el Ester Roa Rebolledo por la Copa de la Liga y ganar 3-2 a Deportes Limache en Quillota por el torneo, resultados que los mantienen en plena pelea por los puestos de avanzada. Los rancaguinos, en cambio, combinan sensaciones: superaron 2-1 a Palestino por la Copa de la Liga, pero por el campeonato cayeron 3-2 ante Everton en El Teniente, una derrota que los dejó a mitad de tabla y con la urgencia de sumar para no perder de vista la zona de copas internacionales.

El historial reciente juega a favor de los aurinegros: el 26 de octubre de 2025 vencieron 1-0 a O’Higgins en Rancagua, en plena campaña del título, y en mayo de ese mismo año ya se habían impuesto 2-0. Dos antecedentes que el cuadro de Lucas Bovaglio buscará revertir esta vez en el Coloso del Llano.

¿Dónde y cómo ver en vivo Coquimbo Unido vs O’Higgins?

El partido no contará con señal abierta y se podrá ver por la pantalla de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo Unido vs O’Higgins?

Fecha: sábado 13 de junio

Hora: 12:30 horas

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

El equipo arbitral estará encabezado por Mathías Riquelme, acompañado por Gabriel Ureta y Marcia Castillo, mientras que Claudio Díaz será el cuarto árbitro y en el VAR estarán Matías Assadi y Diego Gamboa.

Cómo llegan Coquimbo Unido y O’Higgins a la fecha 15 del Campeonato Nacional

Coquimbo Unido marcha tercero con 23 puntos, fruto de 7 victorias, 2 empates y 5 derrotas en 14 partidos. El vigente campeón del fútbol chileno, ahora bajo la conducción de Hernán Caputto, viene de ganar 3-2 a Deportes Limache y quiere cerrar la primera rueda consolidado en la parte alta para sostener la defensa del título.

O’Higgins, en tanto, es décimo con 19 unidades tras 6 triunfos, un empate y 6 derrotas en 13 duelos, con un partido pendiente ante Universidad de Chile que podría cambiar su panorama en la tabla. La caída 3-2 frente a Everton en Rancagua frenó el envión de los de Lucas Bovaglio, que necesitan reencontrarse con el triunfo por el campeonato para no despegarse de la pelea por los cupos internacionales.

Formaciones probables para Coquimbo Unido vs O’Higgins

En Coquimbo Unido, Hernán Caputto apostaría por la sociedad ofensiva de Nicolás Johansen y Cristian Zavala para sostener el buen momento pirata.

La probable alineación aurinegra es con Gonzalo Flores; Dylan Escobar, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Azócar, Salvador Cordero, Alejandro Camargo, Pablo Rodríguez; Nicolás Johansen y Cristian Zavala.

En O’Higgins, Lucas Bovaglio se inclinaría por Thiago Vecino como referencia de área, escoltado por la movilidad de Francisco González y Bastián Yáñez.

Los rancaguinos formarían con Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Leandro Díaz; Juan Leiva, Felipe Ogaz, Martín Sarrafiore; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yáñez.

Minuto a minuto de Coquimbo Unido vs O’Higgins