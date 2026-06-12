Datos Clave Acción fulminante: Tras una investigación interna y la activación de sus protocolos, la directiva comprobó el ilícito y desvinculó de inmediato al integrante del personal involucrado. A la justicia: El club no se quedó solo en el despido y oficializó la presentación de una querella criminal en contra del ahora exfuncionario. Protección total: La prioridad absoluta de O’Higgins se centró en el resguardo psicológico y el acompañamiento familiar de los cadetes afectados, exigiendo respeto a su privacidad.

Un verdadero terremoto institucional sacude las instalaciones del Monasterio Celeste. Lo que debía ser un entorno de desarrollo seguro para las futuras promesas del fútbol nacional, se vio empañado por un delicado episodio que obligó a la dirigencia de O’Higgins de Rancagua a actuar con la máxima dureza. Ante la comprobación de una grave vulneración a la intimidad de los jugadores de su serie Sub 20, el cuadro rancagüino no dudó en aplicar todo el peso de su reglamento interno y acudir a la justicia penal, marcando un precedente de tolerancia cero ante abusos de esta índole en el balompié criollo.

¿Qué medida tomó O’Higgins tras la grave denuncia en el camarín?

Frente a la gravedad de las acusaciones, la respuesta institucional fue tajante. A través de un comunicado oficial firmado por el presidente Matías Ahumada, el elenco celeste detalló los pasos a seguir tras constatar el incidente al interior de los vestuarios de sus divisiones formativas.

El club informó la presentación de una “querella criminal ante la detección y comprobación de una grave invasión a la privacidad”. La rápida activación del protocolo interno permitió identificar al responsable: una persona perteneciente al personal de la institución.

Según ratificó la directiva, el sujeto fue apartado de sus funciones de manera inmediata y “dejó de pertenecer a O’Higgins tras conocidos los hechos”, trasladando ahora la responsabilidad investigativa y sancionatoria directamente al Ministerio Público y a los tribunales de justicia.

La contención a los jóvenes y la estricta petición del club

Más allá del ámbito judicial, la principal preocupación del “Capo de Provincia” radica en el bienestar de sus cadetes. Fiel a su compromiso con la formación humana, el club declinó entregar detalles específicos sobre el modus operandi del exfuncionario, priorizando la salud mental de los jóvenes para evitar cualquier tipo de revictimización pública.

“En este momento de profundo pesar, nuestra prioridad es el resguardo, acompañamiento y protección de nuestros deportistas y sus familias”, enfatizó el escrito de la dirigencia rancagüina.

En esa misma línea, O’Higgins hizo un encarecido llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación y a la opinión pública, exigiendo que se respete el proceso investigativo y se cautele la identidad de las víctimas. “Guiados por los valores que han caracterizado a esta institución, hemos tomado y tomaremos siempre las medidas necesarias para proteger a nuestros deportistas. Nuestro compromiso con su desarrollo es inquebrantable”, sentenciaron desde la Sexta Región.

Comunicado Oficial.



A la Comunidad Celeste en general pero en especial a las familias de nuestras categorías formativas, quienes fueron los primeros en recibir este comunicado. pic.twitter.com/TzQQyecBgE — O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) June 12, 2026

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