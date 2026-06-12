Ñublense y Huachipato se enfrentan este sábado 13 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán por la fecha 15 del Campeonato Nacional 2026. El partido se transmitirá a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite Ñublense vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026?

El duelo entre Ñublense y Huachipato se transmitirá en vivo por TNT Sports Premium y también vía streaming por HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026?

Ñublense vs Huachipato juegan este sábado 13 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán por la fecha 15 del Campeonato Nacional 2026.

Fecha: Sábado 13 de junio

Hora: 20:00 horas

Estadio: Bicentenario Nelson Oyarzún, Chillán

Árbitros de Ñublense vs Huachipato

Árbitro: Gastón Philippe

1er asistente: Cristian Cerda

2do asistente: Diego Vidal

4to árbitro: Manuel Vergara

VAR: Juan Sepúlveda

AVAR: John Calderón

¿Cómo llegan Ñublense vs Huachipato?

Ambos elencos llegan a este compromiso tras vencer en su último partido, aunque por la Copa de la Liga. Ñublense se impuso por 2-1 a Universidad de Concepción, resultado que le permitió avanzar a semifinales, mientras que Huachipato derrotó por la mínima a Colo Colo en el que fue su último cruce en el certamen.

En el torneo, en tanto, el último enfrentamiento de los chillanejos fue ante Cobresal, elenco al que vencieron por 1-0. Por su parte, los acereros cayeron por 3-0 ante Universidad Católica.

La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue el 24 de noviembre, por el Campeonato Nacional, donde los de Talcahuano se quedaron con el triunfo en condición de visita.

Formaciones de Ñublense vs Huachipato

Formación de Ñublense

Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani, Matías Plaza, Christian Mansilla, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Ignacio Jeraldino e Ignacio Tapia. DT: Juan José Ribera.

Formación de Huachipato

Christian Bravo; Nelson Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez; Mario Briceño, Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Álvaro Abarzúa; Lionel Altamirano y Ezequiel Cañete. DT: Jaime García.

Ñublense vs Huachipato minuto a minuto