Ñublense y Rangers cierran su participación en el Grupo F de la Copa Chile 2026 este martes en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán. Los Diablos Rojos llegan como líderes clasificados con nueve puntos y buscan despedirse de la fase grupal con triunfo y puntaje perfecto. Los Piducanos, en cambio, son terceros con seis unidades y aún tienen opciones matemáticas de avanzar a los octavos de final si ganan y Curicó Unido no lo hace en el otro partido del grupo.

El antecedente entre ambos en esta misma llave fue la victoria 1-0 de Ñublense en la visita al Estadio Iván Azócar de Talca por la cuarta fecha, con el único gol de Lucas Molina en los minutos de adición del primer tiempo. Un resultado que ya mostró la superioridad de los chillanejos en este grupo.

¿Dónde y cómo ver en vivo Ñublense vs Rangers?

Ñublense vs Rangers será transmitido por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Rangers?

Fecha: Martes 4 de agosto de 2026

Hora: 19:30 horas

Estadio: Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, Chillán

El partido será dirigido por Reinerio Alvarado, con Jean Araya y Aldo Gómez como asistentes y José Cabero como cuarto árbitro.

Cómo llegan Ñublense y Rangers a la fecha 6 de la Copa Chile

Ñublense llega en su mejor momento de la temporada. Los Diablos Rojos de Juan José Ribera cerraron la primera rueda del Campeonato Nacional como uno de los equipos más regulares del certamen y en la Copa Chile dominaron el Grupo F de principio a fin, con tres victorias y ninguna derrota en los primeros cuatro partidos. Su último resultado fue la victoria 2-0 sobre Palestino en el campeonato. Clasificados y líderes, llegan sin presión pero con el orgullo de cerrar invictos.

Rangers vive un contraste absoluto entre sus dos torneos. En el Campeonato Nacional de Primera B el equipo de Ivo Basay no ha podido ganar en toda la temporada y es colista con apenas cuatro puntos. Pero en la Copa Chile es un equipo distinto: suma seis puntos con dos victorias y fue protagonista del Grupo F desde el inicio, cuando derrotó 1-0 a Universidad de Concepción en la primera fecha. Su último partido fue el empate 1-1 ante San Luis de Quillota en el campeonato. Ganar este martes y esperar que Curicó no sume es su única chance de clasificar.

Formaciones probables para Ñublense vs Rangers

Ñublense formaría con: Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia, Pablo Calderón; Gabriel Graciani, Matías Plaza, Christian Mansilla, Manuel Rivera; Ignacio Jeraldino e Ignacio Tapia. DT: Juan José Ribera.

Rangers respondería con: Cristian Campestrini; Matías Cortés, Carlos Labrín, Sebastián Acuña, Kevin Vásquez; Alonso Rodríguez, Diego Plaza, Mauro González, Manuel Vicuña; José Tomás Herrera y Damián González. DT: Ivo Basay.

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