Datos Clave Sin equipos de la capital: Las semifinales de la Copa de la Liga cuenta con 4 semifinalistas, todos de región. Las llaves de semifinales: Coquimbo Unido se enfrentará a Unión La Calera y Ñublense jugará ante O’Higgins. ¿Cuándo se juegan las semifinales?: Las semifinales se disputarán en duelos de ida y vuelta. Los encuentros están pactados para la semana del 6 al 12 de julio.

La primera edición de la Copa de la Liga 2026 cierra su fase de grupos durante esta jornada, con cuatro sorpresivos semifinalistas de la competencia, debido que a pesar de los favoritismos que se acostumbran en nuestro fútbol, los tres grandes del país quedaron eliminados sin chances de pasar a la última fase del torneo.

Colo Colo, Universidad de Chile y Católica fueron los grandes derrotados de la primera fase de la competencia, donde fueron superados por Coquimbo Unido, La Calera y Ñublense respectivamente, donde sellaron el poderío de regiones en la Copa de la Liga por sobre los clubes de la capital.

El Grupo A dejó a los Piratas como líderes con 14 puntos, mientras que Colo Colo fue el escolta con 10 unidades sin chances de clasificar en la última fecha. El grupo lo cierran Huachipato y Deportes Concepción con 8 y 1 unidades correspondientes.

El Grupo B terminó encabezado por Ñublense, quien terminó invicto la competencia con 14 puntos, mientras que Católica concluyó la fase como segundo con 11 unidades. U de Concepción y Cobresal se quedaron en tercer y cuarto lugar con 4 puntos.

El Grupo C de la competencia fue encabezado por O’Higgins que selló su pase a la fase final con 14 puntos, mientras que Everton fue el escolta con 7 unidades. Limache cerró su participación con 6 unidades y Palestino fue el colista del grupo con 5 puntos.

En el último grupo, el D respectivamente, Unión La Calera logró una trabajada clasificación en la última fecha, donde acabó con 13 puntos. Por su parte, Audax igualó ante la U y quedó segundo con 11 puntos. Los Azules se estancaron en la tercera plaza con 8 unidades y La Serena cierra una pésima participación con solamente 1 punto.

Regiones en semifinales: Los cruces de la Copa de la Liga

La Copa de la Liga 2026 nos entregó a los 4 clasificados a las semifinales de la competencia, donde destaca que ninguno es de la capital, sino que son de la Región de Coquimbo, Ñuble, O’Higgins y Valparaíso respectivamente. Con los cuatro semifinalistas confirmados, las llaves fueron zanjadas, donde el ganador del Grupo A se define al ganador del D, mientras que el ganador del Grupo B se enfrenta al vencedor del C.

En resumen, Coquimbo Unido deberá enfrentar a Unión La Calera en semifinales, mientras que la otra llave será entre Ñublense y O’Higgins. Cabe destacar que las semifinales son partidos de ida y vuelta, donde el que define de local en el partido de vuelta es el equipo con mejor posición en el Campeonato Nacional 2025. Coquimbo terminó primero el torneo pasado y definirá la llave de local, ya que La Calera acabó 12°. Por su parte, O’Higgins acabó 3° y Ñublense 10°, por lo que el Capo de Provincia definirá la llave de local.

Coquimbo Unido vs Unión La Calera: Los Piratas definen de local.

Ñublense vs O’Higgins: El Capo de Provincia define de local.

Los enfrentamientos de ida y vuelta se disputarán entre la semana del 6 al 12 de julio, mientras que la gran final de la primera edición de la Copa de la Liga 2026 se disputará en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Si bien se trata de un nuevo torneo, este cuenta con la importancia de que el ganador conseguirá el Chile 3, cupo hacia la fase previa de la Copa Libertadores 2027. Además, confirmará su presencia en la próxima Supercopa.