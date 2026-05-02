Ñublense logra completar una dura tarea de local ante Cobresal por la cuarta fecha de la Copa de la Liga. En un duelo vital para los Diablos Rojos en su lucha por la cima del Grupo B ante U Católica, lograron vencer por 2-0 a los Mineros, quienes quedaron eliminados de la competencia sin chances de clasificar a la siguiente fase.

A pesar de que ambas escuadras no protagonizaron un encuentro con constante fricción, el cual solo tuvo un remate en el primer tiempo, fueron los chillanejos quienes lograron marcar dos goles en el segundo tiempo. Con este resultado, los dirigidos por Juan José Ribera se mantienen en la cima del Grupo B con 10 unidades, extendiendo a cuatro puntos su diferencia con Católica que disputa mañana su encuentro correspondiente ante U de Concepción. Por otra parte, los dirigidos por Gustavo Huerta no logran levantar cabeza y se quedaron en la última posición con una unidad. Con la derrota sufrida en Chillán, Cobresal quedó sin opciones de pasar de fase.

Los goles de Ñublense vs Cobresal por la Copa de la Liga

Durante el primer tiempo, tanto Cobresal como Ñublense no lograron hacerse daño en el marcador, ya que sólo hubo un remate en los primeros 45 minutos. Este fue del atacante chillanejo Fernando Ovelar, que estuvo muy cerca de abrir el marcador.

Para la fortuna de los Diablos Rojos, en el segundo tiempo se abrió el arco. A los 50 minutos del complemento fue Gabriel Graciani quien encaró al borde del área de los Mineros para clavar con un remate pegado al palo derecho del arquero para encaminar una victoria fundamental de Ñublense en la Copa de la Liga. Para cerrar el encuentro, los locales no sacaron el pie del acelerador y marcaron el segundo gol del encuentro en el último minuto del partido, con un remate en la boca del área de Giovanny Ávalos.

¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y Cobresal?

Tras su victoria en el Estadio Nelson Oyarzún, Ñublense deberá viajar hacia la capital del país para enfrentar a Universidad Católica por la quinta fecha de la Copa de la Liga. El duelo entre cruzados y Diablos Rojos se disputará el próximo domingo 10 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Claro Arena. Los chillanejos llegarán a la jornada 5 como punteros del Grupo B, por lo que sumar de a tres ante la UC podría sentenciar su clasificación a la siguiente fase de la competición.

Por su parte, Cobresal va a recibir a Universidad de Concepción por la fecha 5 de la Copa de la Liga en El Salvador. Los Mineros se enfrentarán al Campanil el próximo sábado 9 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio El Cobre. Cabe destacar que los dirigidos por Gustavo Huerta quedaron eliminados tras su dura caída en Chillán ante Ñublense.

Tabla de posiciones Grupo B de la Copa de la Liga