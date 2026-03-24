Colo Colo se impuso de forma contundente a Deportes Concepción por 3-1 en el estadio Ester Roa Rebolledo y consiguió su primer triunfo en la Copa de la Liga 2026, quedando en la primera posición del Grupo A con cuatro puntos: los Albos acumularon cuatro puntos en dos fechas y se proyectan de buena forma en esta nueva competición.

Además, se trata de la victoria más contundente del Cacique en esta temporada. De hecho, no convertía tres goles o más desde el 23 de noviembre de 2025 cuando goleó por 4-1 a Unión La Calera en el estadio Monumental, ocasión en la que ya estaba Fernando Ortiz como director técnico del equipo.

Los goles de Concepción vs Colo Colo por la Copa de la Liga 2026

El primer tiempo fue muy parejo entre Concepción y Colo Colo. El marcador recién se destrabó en los descuentos, cuando en los 45+1′ marcó Tomás Alarcón en el Cacique, con un remate de pierna derecha que se desvió en Leonardo Valencia antes de entrar al arco del León de Collao, todo esto después de un córner de los visitantes.

En el complemento llegaron los dos goles restantes en una ráfaga de los Albos guiada por el ingreso de Francisco Marchant: primero en los 64′ el joven delantero asistió desde la izquierda a Álvaro Madrid para que anotara el segundo y luego en los 66′ fue el propio Marchant quien capturó un rebote anotó con un potente zurdazo que dejó sin opciones al portero Cesar Dutra.

En el final llegó el descuento del Conce gracias al defensa Fausto Grillo, quien se impuso por aire, y ratificó su buena actuación en este compromiso, pese a la derrota.

¿Cuándo vuelven a jugar Concepción y Colo Colo por la Copa de la Liga?

El primero de estos equipos que vuelve a la acción será Concepción, que este domingo 29 de marzo a las 12:00 horas visitará a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Ante el mismo rival y en el mismo estadio consiguió su única victoria de esta temporada hace algunas semanas.

Por su parte, Colo Colo retorna a la cancha el miércoles 1 de abril a las 18:00 horas ante Huachipato en el estadio Monumental, duelos que son válidos también por la Copa de la Liga 2026.

Tras esto, ambos elencos se vuelven a enfrentar entre sí el fin de semana del 5 de abril, otra vez en Collao, aunque en esta ocasión en el regreso del Campeonato Nacional.