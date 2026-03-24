Colo Colo enredó puntos en su estreno en la Copa de la Liga y la reacción no tardó en llegar. Claudio Bravo, desde su rol como panelista, puso el foco en lo que está en juego: el equipo no solo debe competir, sino asegurar su regreso al plano internacional.
El excapitán de La Roja fue directo: “La obligación que tiene Colo Colo es volver a participar de un torneo internacional, y esta es la primera oportunidad que tiene”, señaló en ESPN. El mensaje no es menor: el campeón del torneo obtiene el cupo ‘Chile 3’ a la Copa Libertadores 2027, lo que convierte cada partido en una instancia decisiva.
"SIEMPRE COLO COLO TIENE LA OBLIGACIÓN DE GANAR PARTIDO TRAS PARTIDO"— ESPN Chile (@ESPNChile) March 24, 2026
Claudio Bravo analizó el presente del Cacique, previo al duelo de los Albos ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga.
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¿Qué le exige Claudio Bravo a Colo Colo en la Copa de la Liga?
El diagnóstico de Bravo no se queda solo en el resultado. “El equipo grande es Colo Colo y tiene la obligación de ganar partido tras partido, da lo mismo el cambio de sistema y la rotación de hombres dentro de la cancha. Siempre la responsabilidad es competir y ganar”, sostuvo.
La advertencia instala una línea clara: no importa la propuesta de Fernando Ortiz, ni los ajustes tácticos, el margen de error es mínimo. La exigencia pasa por responder en la cancha y sostener un rendimiento acorde al peso histórico del club.
El cuestionamiento directo al plantel por la falta de variantes
Bravo también apuntó a un aspecto específico del funcionamiento del equipo: la dependencia en ciertos nombres. En particular, se detuvo en el rol de Claudio Aquino, a quien ve sin reemplazo claro dentro del plantel.
“La crítica va por el lado de que no hay más: Aquino es el nombre que tiene Colo Colo para jugar en esa posición y es el que tiene que hacer jugar al equipo, independiente del sistema”, cerró.
El mensaje del exportero del Cacique deja una presión extra. Aunque en Macul saben que es obligación volver a una copa internacional, las dudas en cuanto al juego siguen estando y es necesario conseguir regularidad y triunfos.