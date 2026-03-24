Colo Colo enredó puntos en su estreno en la Copa de la Liga y la reacción no tardó en llegar. Claudio Bravo, desde su rol como panelista, puso el foco en lo que está en juego: el equipo no solo debe competir, sino asegurar su regreso al plano internacional.

El excapitán de La Roja fue directo: “La obligación que tiene Colo Colo es volver a participar de un torneo internacional, y esta es la primera oportunidad que tiene”, señaló en ESPN. El mensaje no es menor: el campeón del torneo obtiene el cupo ‘Chile 3’ a la Copa Libertadores 2027, lo que convierte cada partido en una instancia decisiva.

"SIEMPRE COLO COLO TIENE LA OBLIGACIÓN DE GANAR PARTIDO TRAS PARTIDO"



Claudio Bravo analizó el presente del Cacique, previo al duelo de los Albos ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga.



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¿Qué le exige Claudio Bravo a Colo Colo en la Copa de la Liga?

El diagnóstico de Bravo no se queda solo en el resultado. “El equipo grande es Colo Colo y tiene la obligación de ganar partido tras partido, da lo mismo el cambio de sistema y la rotación de hombres dentro de la cancha. Siempre la responsabilidad es competir y ganar”, sostuvo.

La advertencia instala una línea clara: no importa la propuesta de Fernando Ortiz, ni los ajustes tácticos, el margen de error es mínimo. La exigencia pasa por responder en la cancha y sostener un rendimiento acorde al peso histórico del club.

El cuestionamiento directo al plantel por la falta de variantes

Bravo también apuntó a un aspecto específico del funcionamiento del equipo: la dependencia en ciertos nombres. En particular, se detuvo en el rol de Claudio Aquino, a quien ve sin reemplazo claro dentro del plantel.

“La crítica va por el lado de que no hay más: Aquino es el nombre que tiene Colo Colo para jugar en esa posición y es el que tiene que hacer jugar al equipo, independiente del sistema”, cerró.

El mensaje del exportero del Cacique deja una presión extra. Aunque en Macul saben que es obligación volver a una copa internacional, las dudas en cuanto al juego siguen estando y es necesario conseguir regularidad y triunfos.